Ayuso exige un giro absoluto ante la insostenible situación

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo este lunes que la celebración de un congreso nacional extraordinario del PP se tendrá que decidir estos días, y precisó que “hace falta un giro absoluto” en el partido porque la situación “es insostenible y cada día peor”.

En el municipio de Boadilla del Monte, donde protagonizó su primer acto institucional tras la crisis abierta con Pablo Casado, rechazó que haya “una guerra de intereses” con el líder popular, ya que su sitio -reiteró- “es Madrid”, según informa Efe.

“No ha habido una guerra Ayuso-Casado, nunca he pretendido sustituirle; mi sitio es Madrid y la Comunidad de Madrid es demasiado importante como para andar jugando o entender que es poco”, remarcó, y pidió dirimir responsabilidades tras el polémico contrato relacionado con su hermano porque, dijo, no puede salir “gratis”.

“Si tiene que haber dimisiones o no en el PP se verá estos días pero no puede quedar gratis haber causado este daño a la Comunidad de Madrid y el trato de mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo; han llegado incluso a vincular a mi madre con facturas cuando es una mujer jubilada y viuda, no puedo mirar a otro lado y pretender que todo siga igual”, añadió.

“Nos estamos desangrando, cada día que pasa nos hace más daño”, subrayó, tras denunciar el “ataque cruel y político”, “donde se me ha negado hasta la presunción de inocencia y han pretendido implicarme en corrupción y malas prácticas”.

Defendió el honor de su hermano y afirmó que acudiría a la Fiscalía este mismo lunes para aportar toda la documentación sobre el contrato con Priviet Sportive, la empresa contratada por la comunidad, y del que, reiteró, es “ajeno” a ella.

El secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP y consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño, Enrique López, se mostró “orgulloso” de pertenecer al Gobierno regional y al PP y dijo que trabajará para que se recupere “cuanto antes” la unidad tan importante dentro del partido.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, afirmó que esta semana volverán a la Fiscalía con los datos que aportó Ayuso, e indicó que posiblemente haya habido un caso de corrupción en el PP, según informa Europa Press.

Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, indicó que llevarán a la Fiscalía datos sobre contratos vinculados al hermano de Ayuso, y que “la mayoría de los contratos de emergencia Ayuso, al contrario de lo que dice el Gobierno, no están colgados en el Portal de Transparencia”.

La coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, insistió en que “a día de hoy no hay base” para liderar una moción de censura.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, habló de “atropello jurídico y administrativo” que permite que Carromero se vaya “de rositas” sin dar explicaciones en comisión.