Ayuso marca perfil propio frente al líder del partido

Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado desde que llegó al poder un perfil propio, que remarcó con su singular gestión de la pandemia del coronavirus y que esta semana pasada subrayó de nuevo al aludir al papel del rey en los posibles indultos del procés, hasta el punto de que su jefe de filas, Pablo Casado, ha tenido que matizar sus palabras.

“¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?”. Estas tres preguntas colocaron a Ayuso en el centro del debate público, eclipsaron la protesta en Colón contra la medida de gracia y le granjearon críticas desde todo el arco parlamentario.

Pese a que los populares ya habían deslizado en privado críticas a Sánchez por comprometer al monarca, Casado se desmarcó públicamente de las declaraciones de Ayuso cuando afirmó que no hay más cómplice de los indultos que quienes los aprueban.

Es consciente, y la dirección nacional del PP lo reitera, de que su estrellato tuvo como origen una apuesta política de Casado, pero, a partir de su designación rechaza cualquier “apadrinamiento”.

“Yo tengo perfil propio, aspiro a seguir defendiéndolo, he sido una mujer siempre independiente y libre y me presento yo, y el proyecto lo encabezo yo y la comunidad me la he echado a las espaldas yo y así pienso seguir haciéndolo”, afirmó en campaña.

Pese a su hiperliderazgo, Casado se encomendó a su victoria, como el motor del cambio con el que buscará ganar las generales. M. López