Banco Sabadell gana 370 millones de euros hasta el tercer trimestre

Barcelona. El grupo Banco Sabadell cerró este mes de septiembre con un beneficio neto atribuido de 370 millones de euros, lo que representa un incremento del 82,4 % interanual. El beneficio neto atribuido Ex TSB alcanza los 288 millones frente a los 358 de 2020, que incluían la plusvalía neta extraordinaria de 293 millones por la venta de Sabadell Asset Management.

Asimismo, el margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes recurrentes), presenta un crecimiento del 12,6 % interanual y del 5,4 % en el trimestre. En opinión del consejero delegado, César González-Bueno. “los resultados del tercer trimestre están en línea con todos los objetivos de nuestro plan estratégico para la transformación de la entidad”. A su vez se refirió al “crecimiento de nuestra actividad comercial y a la buena evolución de TSB”.

Por su parte el director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, destacó que “estamos satisfechos con la evolución de todos los epígrafes de la cuenta de resultados: margen de intereses, comisiones, costes recurrentes y provisiones, y con nuestra confortable posición de solvencia, en línea con los objetivos que nos hemos marcado”.

Los ingresos (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 3.633 millones, un 2,5 % más en términos interanuales. En la comparativa trimestral, el aumento es del 1,5 %. El margen de intereses crece interanualmente un 0,7 % hasta los 2.563 millones, mientras que en el trimestre aumenta un 2,9 % y alcanza los 877 millones de euros.

Las comisiones netas alcanzan la cifra de 1.070 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,0 % interanual por el buen comportamiento de las comisiones de servicios, así como de fondos de inversión. En el trimestre bajan un 1,9 %, por menores comisiones de servicio condicionadas por la estacionalidad (agosto) y por la venta del negocio de depositaría.

Los costes recurrentes muestran una reducción del 2,9 % respecto al año anterior por la mejora en gastos de personal en España y de gastos generales en TSB. En la comparativa trimestral, el descenso es del 1 %.

Tras el acuerdo alcanzado con el 100 % de la representación sindical en la mesa negociadora el pasado 15 de octubre, la ejecución de la segunda fase del plan de eficiencia en España, acompañado de otras medidas de contención de costes, va a suponer unos ahorros anuales de 130 millones de euros.

Producción hipotecaria superior a niveles pre pandemia. En cuanto al crédito vivo de Banco Sabadell, cierra septiembre con un saldo de 152.197 millones de euros (110.247 millones Ex TSB). El crecimiento de la inversión aislando el impacto del EPA es del 5,9 % interanual impulsado por el buen comportamiento de las hipotecas en España y TSB, así como por la buena dinámica del crédito comercial a empresas, pymes y autónomos en España. En el trimestre se mantiene estable (-0,1 %).

La producción hipotecaria continúa su tendencia positiva en España y alcanza los 1.372 millones de euros en el trimestre tras aumentar un 33 % en términos interanuales y superar niveles pre pandemia. Por su parte la producción en Reino Unido alcanza los 2.197 millones de libras en el trimestre, un 19 % más que en el mismo período del año anterior.

A 30 de septiembre, hay dispuestos cerca de 9.000 millones de euros de financiación ICO de un total de 13.500 millones concedidos. En cuanto a las moratorias en España, ha vencido el 90 % del saldo concedido. En Reino Unido, de los 4.816 millones de libras concedidos en moratorias, ya no queda ninguna vigente.

A cierre de septiembre, los recursos de clientes en balance totalizan 157.930 millones de euros (116.421 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 6,6 % interanual (4,5% Ex TSB). En el trimestre, dicho crecimiento es del 0,4 % (tanto a nivel grupo como Ex TSB).

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 142.292 millones de euros (102.904 millones Ex TSB), con un incremento del 12,7% interanual (11,4% ex TSB) y del 1,6 % (2, 1% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 15.765 millones de euros (13.643 millones Ex TSB) y se reducen un 28,9 % (29,4 % Ex TSB) respecto el ejercicio anterior; en el trimestre disminuyen un 10,7 % (11,7 % Ex TSB) por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista.

A cierre de septiembre, los recursos de clientes fuera de balance totalizan 41.669 millones de euros y experimentan un crecimiento del 2,3% en el trimestre. En términos interanuales el aumento es del 13% por mayor contratación de fondos de inversión.

Confortable posición de liquidez y capital. La ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,40 % a cierre de septiembre e incluye 28pb de ajustes transicionales de IFRS9. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,12 %, y aumenta en 12pb respecto al trimestre anterior. La ratio de capital total phase in asciende al 17,01 % a cierre del trimestre, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 388pb. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza un 223 % a nivel de grupo.

La ratio de mora se mantiene estable. Los activos problemáticos se mantienen estables en el trimestre y totalizan 7.377 millones de euros, de los que 6.004 millones son préstamos dudosos y 1.373 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 54,0 %, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 57,9 % y del 37,0 % para los activos adjudicados.

La ratio de morosidad se mantiene estable asimismo en el 3,59 %.

El coste del riesgo de crédito acumulado del grupo disminuye y se sitúa en 51pb a cierre de septiembre, 2pb mejor que a cierre del trimestre anterior y mejorando asimismo 37pb en la comparativa interanual.

TSB aporta 82 millones de euros a la cuenta de resultados del Grupo hasta septiembre

TSB consolida su contribución positiva a los resultados del Grupo (22,1 % del total) con 82 millones de euros hasta septiembre, frente a 155 millones de pérdidas de 2020 y encadena su tercer trimestre consecutivo en positivo. En el trimestre, la aportación es de 43 millones de euros. TSB obtiene un beneficio neto de 97 millones de libras a cierre de septiembre de 2021 tras la mejora del margen y los menores costes y dotaciones.

El margen de intereses asciende a 744 millones de euros a cierre de septiembre y aumenta un 13,0% por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 23,7 % interanual por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los gastos de explotación totalizan 582 millones de euros, un 13, 8% menos en la comparativa interanual por la mejora de los gastos generales y de personal. Las dotaciones y deterioros también se reducen significativamente y se sitúan en 21 millones de euros.

Cierre de la venta de BancSabadell d´Andorra. Banco Sabadell cerró en octubre la venta a Mora Banc de su participación del 51,61 % en BancSabadell d´Andorra por un importe de 68 millones de euros. La operación contribuirá en el cuarto trimestre del año con 7 puntos básicos a la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded.

Compromiso con la Sostenibilidad. Banco Sabadell se ha sumado a la alianza bancaria de cero emisiones netas (Net-Zero Banking Alliance: NZBA, por sus siglas en inglés), promovida por las Naciones Unidas.

El Banco tiene en la sostenibilidad una de sus prioridades, y está abordando este ámbito con un enfoque realista y efectivo. Se está trabajando con intensidad en definir los objetivos a largo, medio y corto plazo, para fijar objetivos tanto cuantitativos como cualitativos. Todo ello se verá reflejado en el Informe de Sostenibilidad que se presentará en la próxima Junta General de Accionistas.

redacción