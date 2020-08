Beltrán pide que Sánchez actúe en la okupación ilegal: “En el PP no pararemos ante esta injusticia”

críticas. La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “actúe ya” en relación con la okupación ilegal, que “es un problema que preocupa a los españoles”.

Así lo indicó Beltrán durante la clausura de un acto del PP en Estepona (Málaga), en el que también ha participó el presidente provincial del PP de Málaga y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, entre otros representantes de un partido al alza en dicha zona tras lograr con un pacto la presidencia de esta Comunidad, siendo ahora mismo uno de los semilleros de votos del PP al lograr el éxito electoral en un feudo tradicionalmente gobernado por el PSOE

“En el PP no vamos a parar ante esta injusticia”, dijo, recordando que el PP ha propuesto “echar a esos okupas antes de 48 horas de esos domicilios okupados y que tengan penas de cárcel” e instando a Sánchez a que “actúe ya” de una vez.

Al respecto, aseguró que Sánchez no lo hace “porque es difícil actuar teniendo a un vicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias que solo defiende la propiedad privada cuando es la suya, las otras no las defiende”.

Así, incidió en que “para el PP la propiedad privada es algo sagrado, un derecho amparado por la Constitución y no puede verse privado cualquier ciudadano, y no puede tener esa inseguridad de saber si después de este mes de vacaciones, en concreto, va a volver a su casa y va a estar ocupada”. “Esa preocupación no la puede consentir un Gobierno”, manifestó.

Por último, criticó que “alguien que se haya comprado una casa con el sudor de su frente, que le ha costado años de trabajo tener esa propiedad privada; ahora tenga esa inseguridad porque hay un Gobierno que no le respalda”, lamentó como cierre de sus críticas a la actual política que dicta el Ejecutivo de Sánchez. EFE