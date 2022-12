Biden afirma ante Zelenski que Ucrania no estará sola frente a Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski, que el apoyo a Kiev es “parte de algo mayor” y que Ucrania “nunca estará sola” frente a la guerra del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Es un honor estar a su lado en la defensa contra esta guerra brutal alimentada por (Vladimir) Putin”, ha aseverado el mandatario estadounidense, recordando que se han cumplido 300 días desde que tuvo inicio la invasión rusa de Ucrania. “Difícil de creer”, ha añadido, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado.

“Ucrania ha ganado la guerra en Kiev. Ha ganado la guerra en Jersón. Ha ganado la guerra en Járkov”, ha resaltado además Biden, aprovechando también su discurso para criticar a Putin por atacar la democracia, socavar el Derecho Internacional y utilizar el invierno “como arma”.

Biden ha resaltado que la visita de Zelenski se produce en un momento en el que Putin ha incrementado sus ataques “brutales” contra infraestructura crítica en Ucrania, lo que hace la vida más difícil a la población, especialmente para los menores y los huérfanos.

El mandatario estadounidense ha asegurado en rueda de prensa que, en los 300 días de guerra, Ucrania ha demostrado su “determinación inquebrantable” para elegir su “camino propio” frente al “apetito imperial de un autócrata”.

El mandatario estadounidense ha dedicado una gran parte de su discurso a detallar la ayuda militar y humanitaria que Washington ha preparado en el marco de su visita a Estados Unidos, que incluye más de 374 millones de dólares por parte de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que proporcionará alimentos a más de 1,5 millones de ucranianos.

Asimismo, ha anunciado de forma oficial el nuevo paquete de ayuda militar, adelantado por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, valorado en 1.850 millones de dólares, dentro del cual se incluye el primer envío de sistemas de defensa antiaéreo Patriot, que será un “activo crítico” para Kiev.

Biden ha finalizado su discurso recordado la celebración de Janucá. “La luz prevalecerá sobre las tinieblas”, ha dicho, recalcando que Washington estará con Ucrania hasta cuando sea necesario, ya que “Putin no tiene intención de parar esta cruel guerra”.

En el turno de preguntas, ha resaltado que “nunca ha visto a la OTAN tan unida”. Así, ha señalado que el presidente ruso tenía la intención de debilitar a la Alianza y lo que ha hecho, por contra, es reforzarla. “Nunca hemos visto una invasión tan grande desde la Segunda Guerra Mundial”, ha resaltado.

“Provocó a una Europa más unida con Suecia y Finlandia uniéndose (a la OTAN)”, ha explicado, agregando que no hay “ninguna razón” para disminuir el apoyo a Kiev. “Recibimos apoyo continuo, no solo allí, sino también de todo el mundo”, ha expresado.

Por su parte, Zelenski ha agradecido a Biden los últimos anuncios de ayuda militar por parte de la Administración y ha tildado su visita como “histórica”, ya que en los últimos días ambas naciones han reforzado sus lazos diplomáticos.

“De verdad que me habría gustado venir antes, el presidente lo sabe, pero no he podido debido a que la situación era muy complicada. Y ahora he venido porque hemos controlado la situación gracias a vuestro, en particular de su apoyo”, ha alabado Zelenski al mandatario estadounidense.

Asimismo, el presidente de Ucrania se ha congratulado, en nombre de todos los ucranianos del apoyo ofrecido por Estados Unidos y por Joe Biden a su país.

“Este (el anuncio de los Patriot) es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania y será la única forma en que podremos privar al país terrorista de atacar nuestro sector energético, nuestra gente y nuestra infraestructura”, ha indicado, según ha informado la cadena CNN.

Zelenski ha afirmado en el turno de preguntas que espera que la parte estadounidense mande más sistemas Patriot. “Lo siento, estamos en guerra”, tras lo que se han escuchado risas en la sala y Biden ha replicado: “Estamos trabajando en ello”.