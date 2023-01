Bronca en la Complutense durante el reconocimiento a Ayuso como ‘alumna ilustre’

Madrid. El acto de entrega de los premios extraordinarios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid derivó ayer en un choque entre detractores y partidarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), cuyo nombramiento como «alumna ilustre» había provocado críticas desde que se conoció hace unas semanas. Dentro y fuera del recinto universitario se desarrollaron protestas. Entre ellas, la de la estudiante Elisa María Lozano, premio de Ciencias Audiovisuales con la mejor nota de su promoción (9,28), que arrancó su discurso con un ataque al reconocimiento a Díaz Ayuso: «Hoy es un día de luto», dijo. Lozano añadió que no rompía su diploma «porque podría ser ilegal, pero ganas no me faltan».

Esta primera intervención, que puso en tensión a toda la mesa del Rectorado que presidía el acto, condicionó los discursos de los otros «ilustres» reconocidos, incluido el de la propia Ayuso, que recordó a Lozano que ella nunca pidió «ser elegida, pero ni más ni menos» y que la ceremonia se estaba celebrando bajo la vigilancia «de un helicóptero» que sobrevolaba la zona para prevenir actos violentos tras las «amenazas» recibidas.

La presidenta, que reconoció que pasó siete años hasta finalizar su carrera, repasó su etapa en la facultad, asegurando que trabajó como una más de sol a sol y destacando también que fue una de las fundadoras de la radio complutense, hoy llamada Inforadio. «Pocos lugares deben ser tan plurales y ejemplo de convivencia como la universidad», defendió.

Fuera, las protestas habían comenzado a primera hora. Un cordón policial evitó que los manifestantes sin carné universitario accedieran. Ante ello, un centenar de personas se concentró a unos metros del recinto, profiriendo gritos de «¡La uni no se vende!» y mostrando pancartas contra Díaz Ayuso. En el interior, varios universitarios agruparon junto al salón de actos y recibieron a Ayuso entre gritos de «fascistas». Por su parte, el PP había organizado a las Nuevas Generaciones de Madrid y con su presidente Ignacio Dancausa a la cabeza, también estudiante de la Complutense, replicaron aclamando a Ayuso.

El evento se transformó por momentos en un duelo entre dos bandos. Y entre los gritos de unos y otros y en medio una turba de gente, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que salir escoltada por varios agentes de policía y por sus compañeros de partido (diputados, consejeros y la plana mayor del PP madrileño se encontraban en el acto). El líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, condenó el «acoso» y las «amenazas» a Isabel Díaz Ayuso por parte de «intolerantes» que «no respetan la libertad» ni «la convivencia». ELENA MArtín