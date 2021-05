Caos y ambiente de estado de excepción en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes

CASTILLEJOS (MARRUECOS) / MADRID. Agencias /EP/EFE // El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este martes que, ante la llegada de más de 8.000 migrantes de Marruecos, los ciudadanos de la ciudad autónoma están “con miedo y asustados” encerrados en sus casas y muchos niños no han ido este martes al colegio: “El ambiente en Ceuta es de estado de excepción”. Así se ha expresado el mandatario autonómico ‘popular’ en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde ha lamentado los alrededor de 180 incidentes, ninguno grave, que se produjeron a lo largo de la madrugada y ha avanzado que mañana se suspenderá la campaña de vacunación porque, según ha dicho, el ambiente en Ceuta es de “estado de excepción”. Según ha dicho, hoy no se ha podido suspender porque todas aquellas inyecciones que no se ponen se pierden, pero ha alertado que la gente está con miedo sin salir de casa. “El ambiente en Ceuta es de estado de excepción”, ha repetido el presidente ceutí, que ha dimensionado el “caos” que se produjó ayer con la entrada de migrantes asegurando que no se sabe el número exacto de personas que entraron. Además, en cuanto a los menores, Vivas calcula que pudieron llevar unos 1.500 en un día.



RESPUESTA INMEDIATA DEL ESTADO. El presidente de Ceuta ha desvelado que esta misma mañana ha estado en conversación con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que, según ha avanzado, le ha trasladado la percepción de los ciudadanos ceutíes ante la “invasión” que se produjo ayer. Ante esto, Vivas ha asegurado que Sánchez le ha pedido que transmita tranquilidad a la ciudad autónoma y que se están llevando a cabo las tareas necesarias para atender las peticiciones. “Lo que está en juego no es solo la tranquilidad de Ceuta, es la capacidad del Estado para preservar la integridad territorial de España”, ha proclamado Vivas. En este contexto, el mandatario autonómico ha señalado que sería una “equivocación” tratar esto como un problema migratorio. “Esto excede de ese aspecto”, ha subrayado Vivas, quien cree que los ciudadanos de la ciudad autónoma interpretan esta “invasión” como que el Ejecutivo marroquí está intentando calibrar la determinación de España para garantizar la soberanía en las ciudades autónomas.



SIGUEN ENTRANDO. Decenas de personas siguen entrando esta mañana en la ciudad española de Ceuta a través de huecos abiertos en el espigón que prolonga la frontera de Tarajal hasta el mar, según ha podido comprobar Efe, ante la aparente pasividad de la policía marroquí y las Fuerzas Auxiliares (cuerpo paramilitar) desplegados en la frontera. Mujeres con niños pequeños de la mano, ancianos, algunos subsaharianos, pero en su gran mayoría adolescentes y jóvenes se dirigen en un reguero imparable hacia el espigón de Tarajal con lo puesto, sin equipaje alguno -aunque algunos pasan con una maleta-, y al encontrarse con una barrera policial de unos diez agentes, sencillamente la rodean y bajan por un flanco para llegar al espigón.

Allí, durante la jornada de ayer los miles de personas que lograron pasar (5.000 en total, un tercio de ellos menores no acompañados) excavaron un hueco entre los bloques de hormigón y las vallas de hierro, por los que hoy es posible el acceso de forma fácil. En cualquier caso, los agentes marroquíes observan lo sucedido sin intervenir, según pudo constatar Efe.

En el kilómetro de extensión que constituye la llamada “tierra de nadie” entre los dos puestos fronterizos de España y Marruecos, son cientos los jóvenes que se encuentran agolpados esperando poder franquear ahora la barrera policial española, reforzada con soldados del Ejército de Tierra desde anoche. Al otro lado se observa humo, al parecer procedente de gases lacrimógenos utilizados por la policía española. El humo llega hasta el lado marroquí y se observa a algunas personas que regresan desde la otra parte con lágrimas en los ojos. En las 36 horas que dura esta avalancha sin precedentes en la historia de Ceuta o la de España, el gobierno marroquí no se ha pronunciado sobre lo sucedido.



PEDRO SÁNCHEZ. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este martes que el Ejecutivo tendrá “la máxima firmeza” para devolver la normalidad en Ceuta tras la oleada de inmigrantes procedentes de territorio marroquí. Para seguir la evolución de los acontecimientos, Sánchez, que preside la habitual reunión del Consejo de Ministros, ha decidido cancelar el viaje que tenía previsto realizar esta jornada a París para participar en una cumbre sobre financiación de África organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, al término de la reunión de su Gabinete realizará en el Palacio de la Moncloa una declaración institucional sobre la situación que está viviendo Ceuta. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Sánchez ha subrayado que su prioridad es devolver la normalidad a Ceuta. “Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío”, añade el jefe del Ejecutivo. Moncloa ha informado de la suspensión del viaje del presidente a París en un comunicado en el que asegura también que se está trabajado para restablecer la normalidad con la mayor celeridad posible. Afirma igualmente que se garantizará el orden público “bajo cualquier circunstancia”.

La comparecencia en Moncloa de Sánchez, quien ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, será tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que este martes participarán la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos ofrecerán detalles de la situación en Ceuta y también en Melilla tras la evaluación de los acontecimientos por parte del Gabinete de Sánchez.



DEVOLUCIONES. El Ministerio del Interior ha informado este martes a media tarde que ha tramitado ya la devolución de unos 4.000 inmigrantes, la mitad de los cerca de 8.000 que han accedido a Ceuta de forma irregular desde ayer. Además, ha habilitado un sistema de gestión de 24 horas para agilizar estos trámites y un nuevo aumento de efectivos policiales en la zona. Según informan fuentes del Ministerio del Interior, a las 18.00 horas de este martes se habían contabilizado "cerca de 8.000 llegadas y en torno a 4.000 devoluciones". El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que se ha desplazado a Ceuta, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se va a reforzar "aún más los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en esta ciudad española. En concreto, además del refuerzo ya señalado de 200 efectivos --150 agentes de Policía Nacional y 50 de Guardia Civil-- se van a desplegar otros 50 del Instituto Armado. En la zona se han desplegado desde anoche militares del Ejército de Tierra.

Interior ha señalado que, además, otros 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, los conocidos como 'antidisturbios', "están en alerta por si fuese necesario su traslado y despliegue en Ceuta". Por último, los equipos conjuntos de Extranjería y Científica de Policía Nacional que están procediendo a las devoluciones han establecido "un sistema de trabajo para operar las 24 horas del día para agilizar los trámites", según las citadas fuentes. Tras comparecer en rueda de prensa en el Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha mantenido una primera reunión de coordinación en Ceuta con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, los directores adjuntos operativos de Policía y Guardia Civil y los máximos mandos de ambos cuerpos en la ciudad autónoma.



“INVASIÓN”. Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles acusan al Gobierno de falta de previsión para reforzar la seguridad en la frontera de Ceuta ante una situación que "se veía venir" como respuesta a la presencia del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en un hospital español. En las últimas veinticuatro horas han accedido de forma ilegal en Ceuta más de 6.000 inmigrantes, de los que, según ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya han sido devueltos a Marruecos alrededor de 1.500, mientras se espera que a la ciudad autónoma lleguen este martes el refuerzo de 150 policías nacionales y 50 guardias civiles. Sin embargo, para sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos "Interior llega tarde" y la situación está "desbordada" en las calles de Ceuta, donde ya se han producido enfrentamientos entre migrantes y guardias civiles y militares, también en Ceuta para tratar de restablecer la normalidad.



200 AGENTES, UN REFUERZO ESCASO E INÚTIL. "Con 200 agentes es imposible controlar la situación de crisis migratoria que se ha generado", sostiene el sindicato policial JUPOL en un comunicado en el que considera muy grave el inicio de actos vandálicos. Para el SUP, el refuerzo anunciado es "un simple parche de emergencia que de poco va a servir", opinión que comparte el CSIF. A juicio Mónica Gracia, secretaria general del SUP, es gravísimo el error de Interior de no dotar de medios humanos y materiales suficientes a Ceuta, que cuenta con una población de 85.000 habitantes y un tráfico diario fronterizo superior a 30.000 personas. "Solo hay 500 policías nacionales de plantilla". Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Pedro Carmona, ha solicitado de forma urgente un aumento del catálogo de puestos de trabajo en las regiones fronterizas, así como un incremento de los recursos materiales y la instalación de medios de contención adecuados. Unas medidas urgentes porque los guardias civiles "no pueden seguir siendo escudos humanos ante esta crisis migratoria", ha dicho a Efe Carmona antes de mostrar el apoyo de sus asociación a los agentes que "en estos momentos tan delicados están trabajando en el despliegue fronterizo".



“NO ES UN FENÓMENO MIGRATORIO, ESTAMOS ANTE UNA INVASIÓN”. La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil ha asegurado que esta llegada masiva "era un hecho esperado" desde que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos "avisó al Gobierno español sobre posible deterioro de las relaciones" debido a la acogida en un hospital de Logroño del líder del Polisario. Fuentes de esta asociación han dicho a Efe que la solución no es policial sino política y que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores "poner en marcha toda la maquinaria diplomática", sin olvidar que "no hablamos de España, sino de la frontera sur de Europa". "Estamos ante una invasión. NO se trata de un fenómeno migratorio". "Esta crisis se han generado por la grave irresponsabilidad del Gobierno que no ha sabido prever las consecuencias de la acogida de un líder del frente Polisario", apunta a Efe el portavoz de la Unión Federal de Policías (UFP), José María Benito, que exige al Ejecutivo una "rápida" solución.

Por su parte, el presidente de Unión de Guardia Civiles (UniónGC), Marcelino García, ha recordado que los agentes de este cuerpo están desbordados en Ceuta y ha agradecido la "inestimable" ayuda del Ejército, pero "eso no hace más que denotar una falta de previsión y organización" del Ministerio del Interior y de la Dirección General del instituto armado. "Las fronteras de la Unión Europea están siendo vulneradas y esto se veía venir desde hace una semana. Sin embargo, no se tuvo la suficiente previsión de reforzar la seguridad con más personal y medios", ha añadido García después de recordar que recientemente se le dio a Marruecos medios materiales "que así agradecen".

El SUP insiste en que Marruecos utiliza de forma reiterada la inmigración como "moneda de cambio y herramienta de presión", no ya de relajar la vigilancia fronteriza, sino para obtener sus objetivos e intereses. Mientras, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha lamentado los enfrentamientos, protagonizados, en su opinión, no por migrantes, sino por "energúmenos y delincuentes que quieren violentar una frontera sin importarles causar la muerte o lesiones graves a guardias civiles". EFE