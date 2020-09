Casado se opone a pactar los nuevos presupuestos y la renovación de órganos

El líder del PP, Pablo Casado, salió de la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin variar su postura y manteniendo su oposición a pactar los presupuestos o la renovación de los órganos constitucionales, aunque consideró que es posible llegar a otros acuerdos tanto en el ámbito económico como en el sanitario.

En la rueda de prensa, tras la reunión de casi dos horas, dijo que ahora “la pelota está en el tejado” de Sánchez y confesó que no salía “satisfecho” del encuentro, sino que seguía “muy preocupado” porque el presidente pide una “adhesión inquebrantable a una gestión muy mala”.

Aunque aseguró que por él “no va a quedar”, rechazó negociar los presupuestos estatales, para los que se mostró convencido de que Sánchez ya cuenta con los apoyos suficientes, porque “nadie” se lo ha negado, y sólo busca un “ejercicio de aclamación” del PP y utilizar a este partido como “atrezzo”, informa Efe.

Justificó que no puede apoyar el presupuesto de un Gobierno con Podemos como socio, un partido “comunista, que pide la abdicación del rey, defiende la autodeterminación de Cataluña y quiere blanquear a Bildu”, principal escollo al que añadió que no conoce ni una línea de las cuentas públicas. Y consideró que no son necesarias para recibir las ayudas europeas.

En lo que respecta a la renovación de los órganos constitucionales, insistió en que no puede negociar con el Gobierno en el que está Podemos, un partido imputado por financiación ilegal, por lo que “el problema lo tienen ellos y no el PP”, dijo.

Así, aunque señaló que por él “no va a quedar”, los únicos acuerdos que se vislumbran entre el PP y el Gobierno tras este encuentro son una reforma legal para afrontar el coronavirus, la creación de una Agencia para la Recuperación Económica de España, o pactar el plan de recuperación y resiliencia para la UE.

Además, ve posibilidad de pactos en el ámbito sanitario, mientras que sobre el tema de los presupuestos, insistió en que aunque había acudido a la cita para “arrimar el hombro”, se hace “más difícil” si el hombro del otro se apoya “en un partido radical”, en referencia a Podemos.

Recalcó que al PP no le va “a presionar nadie” y no aceptará un “trágala” con los presupuestos, aunque serán “sensibles a los intereses de los españoles” para salir de la actual crisis económica.

Por ello, avanzó que su formación aceptaría debatir en el Congreso el plan de cumplimiento de las recomendaciones semestrales de la UE para “dar un mensaje fuerte” en Europa de ir con el apoyo parlamentario en estos ámbitos.

Además, envió un mensaje a Ciudadanos por su disposición a negociar los presupuestos, reprochándole que ahora sea menos exigente con el Gobierno que en 2015 con el PP, al que exigió la dimisión de varios cargos imputados judicialmente.

Y le instó a determinar si sus posibles alianzas con el PSOE “suman o restan más” al espacio político de centro derecha que comparte con el PP; es decir, si serán “positivas para el rédito electoral”.

Tras el encuentro, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, criticó que el líder popular se mantenga en la “confrontación”, en el “frentismo” y en el “obstruccionismo” y rechace la oferta del Ejecutivo de despolitizar la gestión de la pandemia.

Lamentó que el PP, a su juicio, vaya a seguir utilizando la crisis económica y social por el covid-19 con fines electoralistas y para desgastar al Gobierno. Y reprochó a Casado que avanzara -y lo hiciera “sin sonrojo”- que no piensa facilitar la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, durante esta legislatura, “incumpliendo la Constitución” o que rechazara también cualquier negociación sobre los presupuestos.

“Hemos encontrado al mismo Casado de hace dos años, que dice que está dando un giro al centro de la política, pero cuando hablamos con él, solo gira sobre sí mismo”, alertó la ministra, para quien el líder del PP pierde una “oportunidad de oro” al seguir en el “no es no”.