Caso Kitchen: la Fiscalía ve nuevos indicios para volver a investigar a Cospedal

JUZGADOS. La Fiscalía sostiene que la aparición de nuevos indicios permiten volver a investigar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por el presunto espionaje al extesorero Luis Bárcenas, el conocido como caso Kitchen, en el que por el momento no interesa la declaración del expresidente Mariano Rajoy. Fuentes fiscales informaron a Efe de que el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que apuesta por volver a imputar a Cospedal a raíz de la aparición de nuevas grabaciones hechas públicas en mayo y que registran conversaciones de 2013 entre el excomisario José Manuel Villarejo y la ex secretaria general del PP. Anticorrupción aboga por investigar a Cospedal en una pieza separada. EFE