Catecismo talibán. Primera parte

La enseñanza del islam se lleva cabo en los niveles más elementales mediante la memorización de respuestas a sencillas preguntas que contienen lo esencial de las doctrinas. Estas preguntas y respuestas se solían hacer en grupos y las respuestas, de los niños, por ejemplo, se recitaban con un cierto acompañamiento musical y en coro. Algo similar ocurrió en las yeshivot, o escuelas de las sinagogas judías y también durante muchos siglos con la enseñanza de la doctrina cristiana.

A continuación se ofrecen las respuestas que se ajustarían a la versión extremista del islam propia de los talibanes. El autor posee un conocimiento directo del islam por haber estudiado durante muchos años en las madrasas de Afganistán, y también conoce directamente las formas de pensar y actuar de los talibanes, que no son guerrilleros antiimperialistas ni luchadores nacionalistas que defienden a su nación, sino integristas religiosos, que se creen en poder de la verdad, se consideran infalibles, y creen que la violencia en todas sus formas, y con la intensidad que fuese necesario aplicarla, es el segundo de los brazos de la fe.

1-¿Qué significa ser musulmán?

Aceptar la sumisión absoluta a Alá, y creer que no hay otro Dios que él y que Mahoma fue el último de todos los profetas hasta el fin de los días.

2-¿Quiénes son musulmanes?

Quienes aceptan y confiesan públicamente que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su único y verdadero mensajero.

3-¿ Tienen todas las personas los mismos derechos?

No. Los derechos de las personas son distintos según cual sea su género y su fe. El hombre y la mujer, el creyente y el no creyente tienen derechos diferentes y propios de cada uno de ellos.

4-¿Qué es la sharía?

La sharía es la ley de Alá, y por eso es la única verdadera, y no se puede discutir.

5- ¿En qué libros se basa la sharía?

En el Corán, la sunnah, es decir, la vida del profeta y los hadices, es decir, sus dichos.

6-¿Las personas tienen derechos propios o solo los que les da la sharía?

Sólo y únicamente la sharía puede establecer quién tiene derecho y a qué.

7-¿Quién conoce la sharía y la sabe interpretar?

Las jerarquías religiosas, o ulemas, que en el caso de los suníes se llaman muftíes, y en los de los chiitas mujtahids, a los que deben seguir en la doctrina los otros mulás y los demás imanes.

8-¿Puede cualquier musulmán interpretar la sharía?

No. Solo los imanes, los muftíes y los ulemas (mulás) están capacitados para interpretarla.

9-¿Se puede no aceptar la interpretación de la sharía que hacen los imanes y los mulás?

No. Si un muftí o un imán da una interpretación de la sharía, todo el mundo debe aceptarla.

10-¿ Puede una mujer ser mulá?

Si. Una mujer puede estudiar teología y llegar a ser mulá, pero solo puede dirigir la oración y enseñar la doctrina religiosa a otras mujeres. Pero una mujer nunca podrá ser imán o juez, ni un líder religioso. Una mujer no puede gobernar a los hombres ni en la vida social ni en la oración, incluso aunque sea una experta en la sharía.

11- ¿Tienen los mismos derechos las mujeres y los hombres?

De ninguna manera :”Los hombres tiene autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros y de los bienes que gastan” (Corán, 4: 34)

12-¿En un país musulmán tienen los mismos derechos los creyentes y los no creyentes?

No. El islam establece que haber nacido musulmán, o haberse convertido en musulmán es un privilegio divino. Eso quiere decir que un creyente y un no creyente no pueden tener los mismos derechos.

13-¿ Se puede y se debe matar por la yihad?

Por supuesto, porque la yihad es la guerra en la búsqueda de Alá, en la cual, tanto matar al enemigo como caer en combate con él, deben ser alabados y recibirán recompensa. Pero el principal propósito de la yihad es lograr la victoria a toda costa, matando si fuese necesario.

14-¿Es la yihad espiritual o física?

La yihad principal es la que se lucha en la guerra. Pero algunos mulás dicen que también puede ser una lucha espiritual.

15-¿Acepta la yihad la tortura?

No, pero normalmente se practica, y se justifica como parte de la venganza. Si el enemigo me tortura a mí, yo también puedo torturarlo a él.

16-¿Son las mujeres iguales en derechos y capacidad intelectual a los hombres?

No. De acuerdo con el islam las mujeres son deficientes en la fe, en sus capacidades y en inteligencia.

17-¿Cuál es la edad del matrimonio de las mujeres en Afganistán?

En los últimos veinte años la edad del matrimonio se ha ido retrasando, pero como la mujer más joven del Profeta, Aisha, tenía nueve o diez años al casarse, las mujeres musulmanas pueden casarse a los nueve años.

18-¿Puede una mujer negarse a casarse con quien le diga la familia?

En muchos casos no, sobre todo si la familia no sabe leer y vive en un área muy aislada, bajo control de los talibanes, de ninguna manera.

19-¿Y si el hombre con el que la casan tiene otras mujeres?

No suele aceptarse en el mundo urbano dar una hija en matrimonio a un hombre que ya tiene otras mujeres, pero el Corán permite a todos los varones tener cuatro esposas permanentes.

20-¿Puede una mujer querer quedarse soltera de por vida?

Dijo Mahoma: “el matrimonio es mi sunnah (forma de vida), y quien no vive como yo no será mi seguidor”. Permanecer soltera está muy mal visto y en realidad es prácticamente imposible.

21-¿ En un matrimonio tiene la mujer bienes propios que pueda administrar?

Solo en algunos casos.

22- ¿Puede una mujer recibir herencias?

Sí, pero la mitad de la herencia le corresponderá al marido según el Corán.

23-¿Debe la mujer ser fiel a su marido?

Si. De otra manera, será condenada a muerte mediante lapidación por haber cometido adulterio.

24- ¿Y el marido debe ser fiel a la mujer?

Si. Si no lo fuese, también podría ser lapidado, pero eso no ocurre casi nunca.

25- ¿Puede una mujer ser lesbiana?

Si, pero recibirá 100 latigazos por cada una de las relaciones sexuales que haya mantenido, siempre y cuando sea una mujer casada. De otro modo, el lesbianismo se castiga con la pena de muerte.

26 ¿Puede un hombre ser gay?

Si, pero recibirá un duro castigo. En muchas ocasiones los hombres gays son linchados por turbas movilizadas por los mulás.

27-¿Pueden convivir parejas no casadas?

No. Si lo hiciesen, primero serían flagelados los dos y luego obligados a casarse.

(Continuará)