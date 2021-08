Convocatoria del Gobierno a los agentes sociales para desbloquear el alza del SMI

El Ministerio de Trabajo convocó a los agentes sociales el 1 de septiembre para desbloquear la subida del salario mínimo profesional (SMI) para lo que queda de 2021, al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la recuperación no será justa si no se traslada a los salarios. A principios de año el Gobierno decidió dejar en suspenso el alza del SMI hasta que la economía y el empleo se recuperaran de la pandemia, y ayer Sánchez dijo que esa recuperación no será total ni justa si no se traslada a los salarios, al empleo de los jóvenes y a las jubilaciones de los mayores.

De sus palabras se interpretó que la decisión de subir el SMI ya está tomada.

Así lo entienden los sindicatos que, no obstante, advirtieron de que no aceptarán una subida “testimonial o estética” de una retribución actualmente fijada en 950 euros brutos mensuales cuando los precios de consumo están “disparados”, informa Efe.

Fuentes gubernamentales se limitaron a decir que la reunión servirá para escuchar la opinión de la patronal y los sindicatos, y que en principio solo se hablará del año 2021.

La fijación del salario mínimo es potestad del Gobierno, pero el Estatuto de los Trabajadores establece que hay que consultarlo previamente con los agentes sociales y que se deben tener en cuenta el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Las dos últimas subidas se llevaron a cabo con acuerdo social, la del 22,3 % de 2019 -la mayor desde 1980- y la del 5,5 % de 2020.

Parece más difícil que pueda haber acuerdo tripartito ahora, teniendo en cuenta que la patronal se opuso a una subida que cree que pone el riesgo la creación de empleo y que los sindicatos exigen como mínimo un alza que garantice el poder adquisitivo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya avanzó hace semanas que a la vuelta de las vacaciones de verano se hablaría con los agentes sociales del SMI.

Hasta ese momento, Calviño defendió que era necesario esperar a que los indicadores macroeconómicos mostrasen con claridad una recuperación económica sólida, argumento respaldado entonces por el propio Sánchez.

La posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue siempre la contraria, ya que defendió la necesidad de seguir actualizando el salario mínimo para poder cumplir al final de la legislatura el compromiso de equipararlo al 60 % del salario medio.

Por su parte, Sánchez alertó ayer en Navalmoral de la Mata de que la recuperación económica que ya está en marcha gracias al “éxito” de la campaña de vacunación no será completa si no es “justa” y por eso ha apostado por trasladar esa recuperación a las pensiones y a los salarios.

En ese objetivo, que marcará el arranque de este próximo curso político, Sánchez izo un llamamiento a los partidos de oposición para que abandonen la “crispación” y la “confrontación”.

Sánchez cree que, si se abandonan las posiciones maximalistas, será posible un acuerdo global para sacar adelante “entre todos” el proyecto de ley de reforma de las pensiones, aprobado en el Consejo de Ministros y que llegará en breve al Congreso.

El presidente del Gobierno, que estuvo acompañado del presidente extremeño, Fernández Vara, fue recibido con aplausos pero también con abucheos por parte de un grupo de personas de la plataforma No al Muro, que pide el soterramiento del AVE a su paso por la localidad.