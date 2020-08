Detenido Steve Bannon por fraude a los donantes de la campaña para construir el muro de Trump

Steve Bannon, ex jefe de campaña y ex asesor político del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido detenido este jueves acusado de fraude a los donantes de la campaña de captación de fondos para construir el muro con México.

La Fiscalía federal ha acusado este mismo jueves a Bannon y a otras tres personas --Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea-- de apropiarse del dinero conseguido para construir el muro fronterizo.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Bannon y los otros tres acusados “orquestaron un esquema para defraudar cientos de miles de dólares a los donantes” de la campaña ‘Nosotros construimos el muro’.

A través de una campaña de ‘crowdfunding’ recaudaron más de 25 millones de dólares de los que, según dijeron “reiteradamente”, “no cogerían ni un centavo para sus salarios”. Sin embargo, los investigadores afirman que Bannon usó más de un millón de dólares para pagar a Kolfage y cientos de miles de dólares para gastos personales.

El inspector Philip R. Barlett ha explicado que “los acusados presuntamente cometieron fraude cuando tergiversaron la verdad sobre el uso de los fondos donados y, no solo mintieron a los donantes, sino que idearon un esquema para ocultar la apropiación indebida de estos fondos mediante la creación de cuentas y facturas falsas”.

“Este caso debe servir de advertencia a otros defraudadores con el mensaje de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra con discapacidad o un estratega político millonario”, ha subrayado Bartlett en un comunicado.

Así, los cuatro han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude y de otro de conspiración para lavar dinero. Han sido detenidos esta misma mañana y en las próximas horas comparecerán ante un juez. En el caso de Bannon, ha sido arrestado en un bote frente a las costas de Connecticut y se presentará en el Distrito Sur de Nueva York.

Bannon llegó a ser uno de los más estrechos colaboradores de Trump, primero como su jefe de campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y después como asesor político de la Casa Blanca.

Otros miembros del círculo cercano de Trump han caído en proceso judiciales. Así, el ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus comunicaciones con un diplomático ruso y el también ex jefe de campaña Paul Manafort ha sido condenado a más de siete años de cárcel por delitos fiscales.

“UNA COSA MUY TRISTE”

Trump ya ha reaccionado a la noticia del arresto del que fuera su principal estratega político. “Creo que es una cosa muy triste para el señor Bannon. Creo que es sorprendente”, ha contestado al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino ha aprovechado además para desmarcarse de la campaña ‘Nosotros construimos el muro’. “No me gustaba. Creo que se hizo para alardear”, ha espetado. Incluso ha señalado que el proyecto estaba mal planteado desde el punto de vista técnico. “No quiero que me asocien con eso, no quería tener un muro que fuera inferior”, ha dicho.

En la misma línea, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha declarado que “el presidente Trump siempre creyó que el muro debía ser un proyecto gubernamental y que era demasiado grande y complejo como para que se gestionara de forma privada”.

“La Administración Trump ya ha construido unas 300 millas de muro fronterizo, gracias al gran trabajo del cuerpo de ingenieros del Ejército, y habrá completado unas 500 millas hacia final de año”, ha destacado.

Además, tanto Trump como la Casa Blanca han querido recalcar que el actual mandatario no ha tenido contacto con Bannon desde que éste dejó el Gobierno en agosto de 2017. “No tenía trato con él desde hacía mucho tiempo”, ha aseverado Trump.



MADRID. E.P.