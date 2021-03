Díaz Ayuso dice en la Cope que quiere gobernar como Feijoó, con mayoría absoluta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere gobernar su autonomía en solitario y conseguir mayoría absoluta, ”como Feijoó”, en las elecciones que ha convocado para el próximo 4 de mayo, siempre y cuando no prosperen las mociones de censura presentadas, también el miércoles, por Más Madrid y PSOE.

Díaz Ayuso ha comentado en el espacio Herrera en la COPE que nunca se ha sentido respaldada por Ciudadanos su socio de Gobierno y que “preferían pactar con el PSOE las cosas. Hacía tiempo que no tenía confianza en ellos. Confianza que no me han dado durante toda la legislatura”.

Criticó las actuaciones de Ignacio Aguado en la gestión de la pandemia, ya que pactaba con Illa unas medidas políticas diferentes a las suyas.

Sobre las decisiones de Ciudadanos, Ayuso ha declarado que consultó a Pablo Casado la convocatoria de elecciones y “decidimos actuar. Hice las cuentas y vi que necesitábamos parar esto porque fíjense que poco tardaron en presentar las mociones de censura. Yo quería estabilidad y agotar la legislatura, pero en este escenario deseo que los ciudadanos decidan cómo quieren que esté Madrid. Si quieren seguir disfrutando de bajadas de impuestos, apertura libre de comercios o la posible designación de colegio u hospital. Aquí disfrutamos de un tipo de vida que no se puede perder. No puedo permitir que la Comunidad de Madrid se entregue al socialismo cuando son políticas contrarias a las que los ciudadanos quieren. O vas al socialismo o aplicas políticas liberales”.

Respecto a que prosperen las mociones de censura, ha afirmado que “estoy bien documentada y tengo un buen equipo jurídico. Si no fuera correcto lo que hice, ningún presidente podría disolver unas Cámaras y convocar elecciones. He seguido el procedimiento establecido y el tiempo me dará la razón”. ECG