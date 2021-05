Diez mil millones de euros de los fondos europeos para la España del rural

···Los munícipes del Partido Popular invitados al acto en Moncloa de la presentación del plan decidieron no acudir a la cita, al considerar que es “una pantomima más del Ejecu-tivo de Sánchez”, según informa la Agencia Efe. En un comunicado, los ediles del PP señalan que no se ha contado con su opinión para elaborar dicha iniciativa y que ya se conoce “por la prensa” desde hace al menos dos meses.

···Recalcan que si bien sobre el papel está dotado con 10.000 millones de euros, e incluye diez ejes de actuación y más de 130 políticas activas, “se ha hecho de espaldas a municipios y provincias”, al no haber sido sometido a consulta pública antes ni presentado a la Conferen-cia Sectorial de Reto Demográfico antes de ser aprobado. Añaden que no hay objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, ni medidas de seguimiento.