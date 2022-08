El 41 % de los españoles cree que paga muchos impuestos y el 90 % ve bastante fraude

···Los encuestados señalan como principales efectos del fraude fiscal la generación de injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan otros (34,6 %) y la disminución de recursos para servicios públicos y prestaciones (28,2), seguidos de la desmotivación de los cumplidores (17) y el aumento de la presión fiscal a los que pagan (15,1 %). Sólo un 1,8 responde que el fraude fiscal no tiene efectos realmente importantes. Un 86,5 % afirma estar de acuerdo con que “engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos”, un 67 comparte que si la gente no engaña más “es por miedo a una revisión” y un 92,4 % censura la afirmación de que “no está mal ocultar parte de la renta porque eso no perjudica a nadie”. La mayoría opina que los impuestos “son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos” (59,4), por delante de un 23,5 que apunta que “son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué” y un 15,2 % lo encuadra como “un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad”.