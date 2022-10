El Armagedón nuclear está más cerca que nunca desde el inicio de la invasión

··· El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó el pasado viernes que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras haber escuchado las noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur bielorrusa. “No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos”, señaló. “Tenemos que calmarnos. Todos deberían dedicarse a lo suyo si queremos que no haya guerra”, añadió Lukashenko.

··· Sea como fuere, y aunque Bielorrusia el día de mañana sí decidiese entrar en la guerra apoyando a Rusia, es muy poco lo que tiene que aportar: unos 10.700 soldados que forman parte del ejército de tierra; a los que habría que añadir 5.900 de operaciones especiales; 11.700 de su fuerza aérea; y unos 11.000 efectivos paramilitares encuadrados en sus Fuerzas Territoriales. Se trata de uno de los ejércitos más endebles de Europa. Para comparar, Rusia cuenta con 768.000 soldados activos y 250.000 en la reserva, sin incluir las fuerzas especiales.