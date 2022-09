El CIS da ganador a Sánchez en el debate del Senado, que solo siguió un 21 por ciento

POLÍTICA. Un 29 por ciento de los españoles que siguieron el debate de la semana pasada en el Senado –apenas un 21,1 % de ciudadanos– considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganó su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, triunfador para un 24 por ciento, según el CIS. El sondeo “flash” difundido este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que la mayoría de los votantes socialistas (58,3 por ciento) y de los partidos que apoyan al Gobierno dan por ganador a Sánchez.

Del mismo modo, Feijóo fue el triunfador del debate para los votantes del PP –62,8, los del Vox –47,3– y Ciudadanos, con un 29,5 por ciento. Sobre el total de ciudadanos siguieran o no el debate, un 17,7 da el triunfo a Sánchez y un 14,6 a Feijóo, mientras que el 15,9 cree que no ganó ninguno. Un 12 por ciento no sabe o no contesta. EFE