El ferial 4YFN prevé reunir a 600 tecnológicas emergentes

Barcelona. La octava edición de la feria 4 Years From Now (4YFN) reunirá a más de 600 empresas emergentes, sobre todo tecnológicas, entre un 35 y un 40 % de ellas internacionales, y volverá a demostrar que “el ecosistema emprendedor está en un muy buen momento”, como ya se evidenció el año pasado. Así lo explica el director de 4YFN, Pere Duran, que destaca que esta será la segunda vez consecutiva en la que esta feria se celebre en el recinto de Fira Gran Via, junto al Mobile World Congress (MWC), ya que en sus anteriores seis ediciones se llevó a cabo en Montjuïc. “Creo que ya no hay marcha atrás. Ambas partes están muy satisfechas con las sinergias que se dieron y se va a volver a ver este año”, apunta , calificando la experiencia 2021 de “muy buena”. EFE