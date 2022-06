El G7 ofrece a Zelenski un respaldo ilimitado, mientras Estados Unidos afina las sanciones

Elmau. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, obtuvo ayer el compromiso de un “apoyo ilimitado” del club de las siete grandes potencias y democracias occidentales, un grupo en el que Estados Unidos puja por endurecer - y concretar también- las sanciones contra Rusia.

La intervención del líder ucraniano ante los mandatarios del G7 fue virtual y a puerta cerrada. No se difundieron más que una breves imágenes, sin sonido, del arranque de una sesión que debía ser el plato fuerte de una cumbre entre poderosos dominada por la guerra.

Pero tanto el comunicado final de la presidencia de turno del grupo, Alemania, como los contenidos filtrados por fuentes diplomáticas -comunitarias, alemanas y de otros participantes- no dejaban lugar a dudas con respecto al propósito común de conseguir aislar a Moscú.

En un lenguaje que recordaba la famosa frase del whatever it takes (lo que haga falta) pronunciada por el italiano Mario Draghi, durante sus tiempos al frente del Banco Central Europeo (BCE), el comunicado del G7 garantizaba en esta ocasión a Kiev su apoyo as long as it takes (durante el tiempo que haga falta). efe