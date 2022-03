El Gobierno agita el fantasma de la ultraderecha violenta liderando las protestas de los transportistas

Por mucho que se les cuelgue el cartel de colectivo minoritario, tan poca cosa no deben ser cuando la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el sector primario, la distribución o la industria. Y para el Gobierno.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró sobre la huelga de dicho grupo de camioneros que hay reacciones “orientadas” por los posicionamientos de la ultraderecha en sus acciones que están “boicoteando” al resto de trabajadores y del sector que intentan garantizar los alimentos de primera necesidad.

Según apuntó en una convocatoria del PSOE en Sevilla, se trata de actos violentos que generan inseguridad a los transportistas que quieren trabajar, un “boicot en toda regla”, remarcaba. Añadió que el Gobierno está dialogando con el sector para llegar a un acuerdo y dar soluciones a la subida del precio de los carburantes, que se ha visto “agravada” por la guerra de Ucrania.

Asímismo, pidió a las comunidades autónomas que aporten propuestas viables y “no demagógicas”, como plantear que el Ejecutivo “se forra”, para bajar los precios de la luz, el gas y los carburantes, y apostó por conseguir una respuesta conjunta por el interés general.

La ministra espera que el PP se sume a los planteamientos que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y concretó que, además de las reuniones con los partidos, los sindicatos y empresarios, el Gobierno se reunirá el próximo lunes con las autonomías. El objetivo –preciso– es continuar con los acuerdos de la Conferencia de Presidentes y concretar propuestas viables y “no demagógicas”. Sostuvo, en referencia al presidente gallego y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, que hablar de política fiscal en términos de que el Gobierno “se forra parece poco serio”.

“Este tipo de titulares son irresponsables porque la política fiscal permite a los ciudadanos los servicios públicos, mantener infraestructuras o abrir colegios y hospitales, y el estado del bienestar”, alegó.

Rodríguez avanzaba que la idea es que el presidente presente el próximo fin de semana una propuesta “sólida” ante el Consejo Europeo, y ha explicado que hace ocho meses Sánchez planteó en la UE cambios en la política energética y modificar la normativa europea para que el precio del gas no condicione el coste de toda la energía.

Asegurar el suministro. También se manifestó sobre el paro del transporte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y aseguró que el Gobierno actuará con “firmeza” para que se restablezca lo antes posible el abastecimiento alimentario. Sobre la huelga aseguró que no se pueden permitir coacciones de un grupo que está usando la violencia.

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, responsable de la huelga indefinida desde el pasado lunes que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, negaba cualquier vinculación con la ultraderecha, tal y como dejó caer el Gobierno.

El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, acusó este jueves al Ejecutivo central de “desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas” al sector de base dentro del transporte, que es “el que realmente lleva, mueve y trae las mercancías”.

La respuesta de los transportistas se produce justo después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asegurase que “está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas”, en referencia también a la ultraderecha.

Además, a propósito de los actos violentos que están teniendo lugar estos días, Sánchez ha elevado el tono al referirse a los miembros de la plataforma como “ultras que están sustituyendo la palabra por palos, por clavos y por piedras”.

Hernández, a través de un video colgado en Facebook, explicó que la plataforma es “rotundamente apolítica” y en ella no existe ningún tinte político, sindical, ni de ningún colectivo gubernamental “subvencionado”. Respecto a los incidentes y piquetes, el líder de los transportistas aseguraba que los responsables son grupos infiltrados de gente ajena que está intentando romper la unidad del sector usando la violencia.

Hernández lamentaba que las palabras de las ministras criminalicen al sector, y advierte de que no les sirve “tanta diplomacia vacía”. En cuanto a las reuniones del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Hernández recuerda que para ellos el CNTC no es un interlocutor válido y que no se puede llegar a acuerdos “con quien no tiene camiones”.

Tras este cuarto día en el que la huelga provocó problemas de suministros en distintos puntos del país, cortes de carreteras y paralizó distintos sectores de la industria agroalimentaria –especialmente en Galicia–, el Gobierno anunciaba la movilización de más de 15.000 agentes para “reprimir las actuaciones violentas” de, según Raquel Sánchez, “un grupo de ultras que intenta someter a este país a un chantaje”.