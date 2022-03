El Gobierno da 'luz verde' a una bonificación de 500 millones de euros para los transportistas

El Gobierno ha acordado con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras mantener una reunión con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de las empresas del sector. En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado 'gasóleo profesional', que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos. Aunque el Gobierno y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación, Sánchez ha estimado que su alcance será de 500 millones de euros. Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro. Europa Press.



Patronales de transportistas creen haber conseguido “parte” de sus demandas. Madrid, 21 mar (EFE).- El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha asegurado que las medidas pactadas este lunes con el Gobierno, que incluyen una reducción “efectiva” en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros, solucionan una “parte” de sus reivindicaciones.

En declaraciones tras finalizar la reunión con el Ejecutivo, el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, ha asegurado que podrían haber pedido “mucho más”, pero ha querido poner en valor la actitud del Gobierno por entender “las circunstancias del momento”.

En este sentido, defiende que las propuestas del Ejecutivo son “hechos y medidas concretas” que entrarán en vigor a partir del 1 de abril, al igual que en el resto de países del entorno.

“En este momento estamos viviendo situaciones excepcionales que requieren acciones y medidas excepcionales”, ha explicado González.

Además, ha querido pedir disculpas a las empresas y autónomos de otros sectores que se están visto perjudicados por el paro indefinido de pequeños transportistas que cumple este lunes su octava jornada, y que el CNTC -en el que no están representados- “nunca ha querido”.

El paro, convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte y que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, sigue provocando problemas de suministro, cortes de carreteras y la paralización de determinados sectores económicos.

González también cree que es el momento de trabajar para destacar los logros “históricos” que ha conseguido el sector tras la reciente convalidación del real decreto ley de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías, que incluye, entre otros aspectos, la histórica reivindicación de prohibir la carga y descarga por parte de los conductores. EFE



La ministra de Transportes cree que ya no hay motivos para mantener la huelga. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cree que, tras el acuerdo alcanzado con las grandes patronales de transporte por carretera, ya no hay motivos para mantener la huelga que desde hace una semana afecta principalmente a la industria alimentaria. Tras la reunión de unas siete horas mantenida este lunes entre las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes con representantes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Sánchez ha defendido que si el paro se mantiene, será por motivaciones de otro tipo, puesto que entiende que se han atendido las reclamaciones de los convocantes. Los convocantes son la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, una agrupación de autónomos y pymes del sector que asegura representar al 85 % de las empresas del sector y que dice no sentirse representada por el CNTC, el órgano que hace las veces de interlocutor con el Gobierno.

Según ha explicado tras la reunión, la ministra ha detallado que la primera medida acordada consiste en aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional “que hay que acabar de concretar”, pero que tendrá “un impacto real y efectivo” e irá “directamente a los transportistas”. “Nos hemos emplazado a una próxima reunión este mismo viernes para hablar con mayor detalle y absoluta concreción de cuál va a ser el importe de ese descuento”, ha explicado, tras concretar que “a ‘grosso modo’ calculamos que va a tener de impacto unos 500 millones de euros”.

Otra medida “muy importante” es proceder a la devolución del gasóleo profesional mensualmente, en lugar de trimestralmente, como se hace ahora, según ha detallado.

Además, ha explicado que se ha hablado de la publicación del índice de variación del gasóleo profesional -algo que ya se hace a través de la web de su ministerio- para “dar una mayor certidumbre al sector a la hora de conocer y prever los impactos que va a tener esa variación del precio del gasóleo”. “Por tanto, recogemos esa buena voluntad que ha existido por parte del CNTC”, ha resumido la ministra, quien asegura haber abordado “toda esta crisis (...) desde el rigor, la seriedad y evidentemente condenando en todo momento la violencia, las coacciones, las amenazas que algunos, la minoría, han proferido contra sus propios compañeros”.

Igualmente, se ha comprometido a seguir intentado asegurar las condiciones de seguridad de los transportistas que quieren trabajar. “A partir de mañana queremos que salgan a trabajar, como lo hemos querido desde el primer día, pero, desde luego, yo creo que con este acuerdo (...) ven que este Gobierno esta con ellos para defender su seguridad y proteger sus intereses”. EFE