El Gobierno de Ayuso pide a Génova convocar cuanto antes el congreso regional

··· El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, descartó ayer una clave andaluza del resultado de las elecciones en Castilla y León, recalcando que “en Andalucía no tocan unas elecciones ahora” sino que tienen “vocación de ser a final de año” y la pretensión del Gobierno integrado por PP y Cs es “seguir rodando hasta que se agote la legislatura”. “Entre Andalucía y Castilla y León hay bastantes miles de kilómetros, no hay clave andaluza de estas elecciones, en Andalucía todavía no tocan” pues “tienen vocación de ser a final de año, cuando tocan”, abundó.