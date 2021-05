El Gobierno no tiene duda de que habrá acuerdo de los ERTE antes del viernes

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Ejecutivo “no tiene ninguna duda” de que en las próximas horas o días se alcanzará un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

“Habrá acuerdo, eso es lo que vaticino, y celebraremos un Consejo de Ministros para refrendarlo”, afirmó la ministra, que precisó que dicho Consejo, de carácter extraordinario, tendrá que producirse en todo caso antes de este viernes para que la nueva regulación “no entre en colisión” con normas anteriores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero expresó su confianza en que el acuerdo con sindicatos y empresarios para extender los ERTE “fructique a lo largo de las próximas horas” o días.

“Estamos poniendo todo de nuestra parte”, aseveró la ministra, que destacó que el Gobierno y los agentes sociales tienen el “entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua” para cerrar esta negociación con éxito tras haber pactado en todas las ocasiones anteriores la regulación sobre los ERTE.

Preguntada por si el Gobierno está dispuesto a aprobar la prórroga de los ERTE en solitario en caso de que no haya acuerdo social, Montero sólo se limitó a señalar que “no contempla la posibilidad” de que no se logre dicho pacto.

“Lo hemos tenido en momentos mucho más duros, con dificultades manifiestas para la actividad, pero ahora nos encontramos en una situación radicalmente distinta (...) Ya no tenemos decreto de alarma y hay una mayor apertura de la actividad económica”, explicó.

Es por esa razón, añadió, que el Gobierno entiende que lo que toca ahora es “poner el acento” en incentivar la reincorporación de trabajadores en ERTE, informa E. Press.

“Ahí se encuentra la clave en la que el Gobierno está insistiendo para que realmente, una vez pasada la peor parte de la pandemia y de la situación económica, las personas en ERTE puedan volver a sus puestos de trabajo a través de incentivos al sector empresarial para que su incorporación este lo más ayudada posible por parte de la Seguridad Social”, subrayó.

Sin embargo, las posturas continúan muy alejadas. Así, la CEOE decidió en una reunión de su Comité Ejecutivo celebrada ayer no aceptar la última propuesta del Gobierno, al seguir “centrando las ayudas” en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad.

Según informan fuentes de la patronal, la decisión se tomó “por unanimidad” de los sectores y el Comité Ejecutivo y la intención es “seguir trabajando”.

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, calificó ayer de “inaceptable” la postura del Gobierno, particularmente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de realizar “a última hora” una nueva propuesta de exoneraciones en la mesa de diálogo social.

Antoñanzas recordó que los últimos acuerdos sobre ERTE fueron “fundamentales” para mantener las empresas abiertas y conservar el empleo de miles de trabajadores, informa Efe.

Por ello, advirtió de que UGT no firmará con el Gobierno ningún acuerdo que sea “unilateral” porque, para su organización, resulta “fundamental” que el pacto para extender los ERTE sea rubricado por las tres partes: Ejecutivo, sindicatos y empresarios.

También opinó ayer el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien cree que sería “una pena” que “en el último round” de los ERTE no hubiera acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogarlos.

Sordo, en declaraciones a Antena 3, espera que se pueda alcanzar ese pacto en las próximas horas, porque no sería “comprensible” que no se consiguiera cuando los temas que lo impiden son perfectamente “salvables y superables”.

Ante la posibilidad de que el Gobierno decida aprobar la prórroga de los ERTE de manera unilateral, sin el aval de los agentes sociales, Sordo indicó que, aunque podría hacerlo, sería una “pena”, pues precisamente toda la negociación sobre los ERTE ha sido hasta ahora un “ejemplo” de corresponsabilidad y de lo bien que ha funcionado el diálogo social.

En todo caso, quiso tranquilizar a los trabajadores asegurando que los ERTE continuarán hasta septiembre, se apruebe su prórroga o no con el consenso social. “Esta herramienta no va a desaparecer. Va a durar hasta después del verano, aunque seguramente, si no hay acuerdo, las exoneraciones a las empresas podrían ser un poco peores a las que hay sobre la mesa”, afirmó.

Finalmente, el líder popular, Pablo Casado, acusó “una vez más el Gobierno llega al límite para prolongar los ERTE”. “Sin diálogo social ni respeto a 500.000 familias que dependen de ellos para llegar a fin de mes”, aseguró en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que recogió Europa Press.

A su entender, el Ejecutivo está “cada vez más lejos de la España real”.