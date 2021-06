El Gobierno recortará mil millones de euros a las eléctricas, con los que rebajará la factura

El Gobierno prevé que la minoración de los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono reporte unos ingresos de mil millones de euros anuales, que el Ejecutivo destinará a reducir los cargos de la factura, lo que proporcionaría un ahorro del 4 % a los consumidores domésticos y de un 1,5 % a los industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, informó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este anteproyecto de ley, que prevé que ese ingreso, que se obtendrá por la minoración del beneficio que obtienen esas centrales no emisoras anteriores a 2005, se destine en un 90 por ciento a financiar el régimen de las renovables y el 10 % a administraciones para financiar el bono social a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, según informa la Agencia Efe.

Además, cubrirá parte de los objetivos de recaudación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuyo proyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros y por el que distribuidores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gas, contribuirán también a financiar costes regulados (principalmente los 6.500 millones de las renovables), con lo que las compañías afectadas por el fondo pagarán menos de lo previsto inicialmente.

Ribera indicó que esa minoración de los beneficios que obtienen las centrales por cobrar en el mercado marginalista el mismo precio que las centrales que sí emiten CO2, cuyos derechos de emisión han visto dispararse sus tarifas en un 150 % en poco más de un año, junto con el fondo, permitirán reducir la factura a los consumidores domésticos e industriales en un 15 %.

No obstante, hay que tener en cuenta que el fondo no producirá su efecto total hasta el quinto año de aplicación, puesto que la contribución de los sectores que hasta ahora no contribuían a financiar costes del sistema eléctrico será gradual, mientras que el mecanismo de minoración de ingresos de carbono se aplicará a partir de su publicación en el BOE.

La ministra recordó que más de un 90 % del parque eléctrico español hoy no genera CO2, y el beneficio que obtienen en el mercado por los altos precios de los derechos de emisión van íntegramente a sus cuentas.

El mecanismo, inspirado en otro que rigió entre 2006 y 2009 y que fue avalado por el Tribunal Superior Justicia de la UE (TJUE), aunque por aquel entonces se asignaban gratis derechos de emisiones de CO2 a las centrales eléctricas, pese a lo cual luego repercutían costes de CO2, lo que encarecía el precio de la luz.

La fórmula que se ha ideado para acabar con esa sobrerretribución que obtienen algunas tecnologías en el mercado, lo que se conoce como windfall profits o beneficios caídos del cielo, se aplicará a centrales nucleares, hidráulicas y algunas eólicas que se pusieron en funcionamiento antes de 2005, año en que entró en vigor el mercado de derechos de emisión en España.

A las renovables que disfruten aún del régimen retributivo específico que obtuvieron en su día no les afectará, únicamente cuando éste finalice, y dicha minorización repercutirá especialmente en aquellas empresas que tienen más activos de generación hidráulica, en concreto el 95 % de la energía afectada será nuclear e hidráulica.