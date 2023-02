El periodista Xavier Rius disecciona las entrañas de los ultras de Vox

Xavier Rius Sant (Barcelona, 1959) ha vuelto a sumergirse en los infra mundos de la ultraderecha para explicar quién es Vox y qué papel político puede tener. En medio de un año electoral, y bajo el nombre Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal), Rius se mete en sus entrañas para explicar el funcionamiento de una formación sin democracia interna y en manos de un núcleo muy reducido. Este lunes llega a las librerías.

Sobre el debate que parece eterno sobre si se debe o no hablar de la ultraderecha, Rius lo tiene claro: «A mí no me gusta Vox, pero es la tercera fuerza en el Congreso y la cuarta en el Parlament. Debemos hablar de quién son y qué hacen. Es importante mostrar que detrás de su discurso hay una ideología fascista, algunos con historial neonazi, y que quieren abolir las libertades», asegura.

Anomalía local. En cuento a las malas perspectivas de Vox de cara a las municipales, el periodista señala que es una anomalía que un partido que tiene 11 diputados en el Parlament y dos representantes en Madrid, no tenga concejales. «Solo tiene los de Salt, que eran de PxC. No hacen campaña municipal. Como no hay libertad para que el grupo sea autónomo, en los ayuntamientos van con las pulseras, las banderitas y las 100 medidas de Vox. En Sabadell, por ejemplo, no hablan del Cuarto Cinturón», analiza Rius, quien considera que la crisis en Vox la puede generar Macarena Olona en las generales «si hace un Errejón». «Y habrá que ver si Ortega Smith se estrella en el ayuntamiento de Madrid o no, y si va de número dos en las generales o lo relegan. Aunque no creo que lo hagan», apunta.

Sobre esas próximas elecciones en el Congreso, considera que el tema no será si de 52 diputados pasan a 60 o a 35, será si son los que Feijóo necesita para tener la mayoría en el Congreso. «Vox ha venido para quedarse», zanja. carlota camps