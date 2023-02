El PP carga contra “lo que queda de Vox” por usar a Tamames

Madrid. Vox informó ayer de que su líder, Santiago Abascal, seguirá viéndose con Ramón Tamames para decidir si le presenta como candidato a la moción de censura que anunció a principios de diciembre y todavía no ha registrado. Tamames, luchador antifranquista, economista en las filas del Partido Comunista y fundador de Izquierda Unida, ha dado varias entrevistas en las que deja la puerta abierta a dar un ‘sí’ a Vox para intentar desbancar a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y convocar elecciones generales de manera inmediata. Esta herramienta política no tiene visos de prosperar por falta de apoyos, una de las razones por las que el PP no la apoya. Otra, en la que han incidido este lunes los populares, es que Vox está haciendo el juego a Pedro Sánchez al distraer la “atención mediática” del “guirigay” del Ejecutivo de coalición la ley del ‘solo sí es sí’.

El encargado de salir contra Vox ha sido Borja Sémper, portavoz del PP. En rueda de prensa en la sede central, Sémper ha lamentado que Abascal haga pasar “ese trago” a Tamames por sus “circunstancias vitales”, en referencia a su edad. Tiene 89 años y camina con dificultad. “Nosotros no le hubiéramos pedido a alguien con su prestigio que hubiera hecho este papel. Vos sigue siendo un socio estratégico de Sánchez, un colaborador necesario para desviar la atención de los problemas que tiene Sánchez”, ha declarado. “Gracias a Vox vamos a estar las próximas semanas metidos en esta película. Hay dos partes muy contentas con esto: Sánchez y lo que queda de Vox”, ha lanzado el portavoz del PP.

Alberto Núñez Feijóo pidió este domingo a los suyos en València que saquen mayorías “absolutamente indiscutibles” para no tener que pactar con el partido de ultraderecha tras las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. El temor en el equipo de Feijóo es que esas alianzas escoren al PP hacia la derecha antes de la cita clave de las generales, a finales de año.

El líder conservador quiere evitar la foto fija que saldrá de cuántos pactos alcanza su partido con Vox en mayo. Cuantos menos, mejor, para sus intereses, aunque en estos momentos, en autonomías importantes, como la Comunitat Valenciana o Extremadura, por ejemplo, las encuestas que hay hasta ahora señalan que, si llegan a la presidencia, será gracias a Vox. El determinante crecimiento del PP en los sondeos de estos meses, según celebran en Génova, se debe a ganar voto de centro debido a las decisiones de Sánchez (derogación de la sedición, reforma de la malversación y ley del ‘sí es sí’, principalmente). pilar santos