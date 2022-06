El PSdeG, tras las andaluzas, dice que cada territorio tiene su dinámica y celebra que Vox no entre en el gobierno

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, ha reconocido que los resultados de las elecciones autonómicas de Andalucía no son los que a los socialistas les hubiese gustado tener y ha sostenido que lo "único positivo" es que "Vox no entra en el gobierno". Así se ha pronunciado al ser preguntada por el resultado de estos comicios, en los que el popular Juanma Moreno logró la mayoría absoluta, con 58 escaños, y el PSOE retrocedió en tres, hasta los 30. Al respecto, ha sostenido que cada territorio tiene "sus propias dinámicas" y "sus propias formas de entender la política". "En Andalucía el PP tiene una dinámica propia que le llevaría a sacar la mayoría", ha dicho Rodríguez Rumbo, que ha considerado que se deben analizar "muchas vertientes" ya que "nunca se gana por una sola causa ni tampoco nunca se pierde por una sola causa". Por ello, ha considerado que trasladar el resultado de las andaluzas a una "dinámica nacional no es en absoluto correcto". Además, ha recordado que el próximo año se celebrarán los comicios locales y se ha preguntado si se debería trasladar a las generales los resultados positivos que el PSdeG podrá obtener en ciudades como Vigo. EUROPA PRESS