El PSOE quiere hablar con todos los partidos sobre la reforma laboral

Madrid. El PSOE ha mostrado su disposición a hablar con “todos los grupos políticos”, afirmando que busca el “mayor consenso posible” en el Congreso para aprobar la reforma laboral pactada por los sindicatos y la patronal.

“Estamos dispuestos a hablar con todos los grupos políticos porque es una reforma laboral que nos implica a todos. Queremos buscar el mayor consenso posible, que es lo que han hecho y están pidiendo empresarios y sindicatos”, dijo el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, este viernes en una rueda de prensa.

De esta manera, el dirigente socialista hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que apoyen la reforma laboral que, en su opinión, es “buena y positiva” para los trabajadores del país porque “reduce la temporalidad y ataja la precariedad”.

Y, a su vez, “recupera derechos perdidos” con la anterior reforma del PP aprobada en 2012, resaltó.

“Moderniza el mercado laboral, ataja la precariedad y termina con la temporalidad. Es una reforma buena para el país”, aseguró el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, a lo que añadió que, sobre todo, beneficia a los jóvenes porque les ofrece “oportunidades laborales con mejores condiciones”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostró sorprendida porque pueda haber grupos políticos que voten en contra de la reforma laboral, que llega al Parlamento tras un acuerdo con los agentes sociales, lo que le da “una enorme legitimidad y representatividad”.

“No me explico y no entiendo que pueda haber grupos políticos que voten en contra. Me resulta muy difícil entender que haya grupos políticos que voten en contra de una reforma laboral que es equilibrada y fruto de un acuerdo en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con representantes de trabajadores y empresarios”, reflexionó al respecto.

Calviño dijo que confía en que “se revalide con un amplio apoyo político en el Parlamento”, porque se trata “de una buena reforma”, declaró a los periodistas tras una visita institucional a la Universidad de Salamanca (Usal).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió también por su parte a todas las formaciones políticas, incluido el PP, que apoyen la reforma laboral, ya que es un “pacto de Estado alcanzado con los agentes sociales”.

En declaraciones a los periodistas en la factoría de Airbus en Sevilla, señaló que el apoyo de Ciudadanos a esta reforma será bienvenido en caso de que se sume al acuerdo para sacar adelante la convalidación en el Congreso.

“No tiene sentido que algunas formaciones no lo apoyen”, insistió y se preguntó qué intereses tiene el PP. efe