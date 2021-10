El volcán intensifica sus explosiones y el volumen de cenizas

El volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, registró ayer al mediodía y durante varias horas un episodio de explosiones audibles de gran intensidad, emitiendo un considerable volumen de cenizas, cubriendo todo el Valle de Aridane, según ha informado la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, que expuso que este episodio puso ser causado por un proceso de intensificación de la desgasificación.

La portavoz del Comité Científico indicó en rueda de prensa que la erupción fisural del volcán de Cumbre Vieja continúa con su mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) se mantiene en el nivel 2. Asimismo, continúa el mismo patrón de comportamiento que en los últimos días, mientras que la morfología del cono no ha cambiado en las últimas 24 horas, aunque puede cambiar.

María José Blanco señaló que la colada más al sur que ayer rebasó a la colada 3 sigue moviéndose sobre terreno no afectado por coladas de lava anteriores y a lo largo de este sábado avanzó unos 1.500 metros, situándose en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar. Además, apuntó que siguen activos varios centros en el cono emisor principal pero no se prevé la aparición de ningún centro emisor que no sea cercano al cono actual. La altura medida de la columna eruptiva es de 4.000 metros.

Por su parte, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, resaltó el “importante” avance que ha tenido la colada 3, que circulaba de manera paralela a la colada 9, y que esta mañana quemó varios invernaderos y destruyendo bastantes viviendas. Informó que en las últimas 48 horas, lo que era una colada “estrecha y pequeña” se transformó en una colada “más grande” que se vino derramando sobre la colada 9, siguiendo fundamentalmente vaguadas.

Morcuende indicó que al final se unició a dicha colada pero no la pudo “cabalgar”, porque ésta tiene más altura, y discurrió por esa colada hasta que se encontró en unas inmediaciones de la zona marina y ahora está a unos 400 metros en línea recta como máximo, pero no se prevé que en principio vaya a arribar al mar porque hay una zona más llana donde probablemente se extienda.

Miguel Ángel Morcuende afirmó que preocupa cómo puede afectar esta colada a la zona de Las Norias, porque “está alimentada por las propia salida del cono y si la apertura del cono sigue estando en las mismas condiciones, vamos a seguir teniendo aporte a esa zona y al final probablemente vamos a tener un esponjamiento de colada que puede afectar perfectamente a Las Norias”.

La superficie afectada hasta el momento por la lava alcanza las 963,73 hectáreas y la anchura máxima entre coladas, debido al aumento de la colada 3 que se pegó por el sur a la 9, creciendo en zonas cercanas al mar. Además, los datos obtenidos por el satélite Copernicus indican que 2.681 edificaciones/construcciones están afectadas, 2.532 de ellas destruidas y 149 en riesgo. Además, el número de personas albergadas en centros hoteleros asciende, en estos momentos, a 454.

Respecto a la sismicidad, se sigue produciendo en las mismas zonas y a las mismas profundidades, entre 10 y 15 km y a profundidades superiores a 20 km. Esta mañana se alcanzó el techo de magnitud de toda la serie sísmica que comenzó el 11 de septiembre con una magnitud 5.0 mbLg, además, es probable que se produzcan terremotos frecuentes pudiendo alcanzar intensidades de VI.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, hay una situación este-noroeste flojo., y en los próximos días se mantendrá el flujo del noreste. La dispersión de la nube de cenizas será, por lo tanto, hacia el suroeste-oeste, lo que favorece la operatividad de los aeropuertos canarios.