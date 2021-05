Errejón critica los insultos a Díaz Ayuso y a sus votantes

entrevista. Los insultos a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y a sus votantes no gustan al líder de Más País, Íñigo Errejón, que se muestra crítico con estos comportamientos. En una entrevista en la Cadena Ser, manifestó la importancia de que las fuerzas progresistas convenzan más de lo que regañan. Así, explicó que Díaz Ayuso entendió “la necesidad de la gente de optimismo y de futuro”, aunque dejó claro que él no comparte ese discurso “de salida individual y sálvese quien pueda”. Se refirió, de esta forma, a las declaraciones del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien aseguró que los votantes de Ayuso estaban “alienados” y que “no le parecen Einstein”, mientras que el presidente del CIS, Félix Tezanos, acusó a la dirigente popular de haber “recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares y los restaurantes". “Yo no entiendo esta especie de declaraciones de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario es porque ha entendido algo de ese ánimo social", reconoció Errejón. e.p.