España no aceptará chantajes de Marruecos, que mantendrá vacía la embajada en Madrid

···El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, di-jo que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Cs que no figure en los acuerdos ya firmados, como el de investidura, los temas presupuestarios o la proposición de ley de tributos cedidos. Respondió así al anuncio de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de la llegada a Anda-lucía de trece de los menores no acompañados de Ceuta. “Comen-zamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no será apoyada”, recalcó.