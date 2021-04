España presenta este miércoles su plan de recuperación a la Comisión Europea

España presentará este miércoles a la Comisión Europea (CE) su plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, junto con Alemania, Francia e Italia.

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, hará una declaración a la prensa a las 08.00 hora local de Bruselas junto a sus homólogos de Alemania, Olaf Scholz; Italia, Daniele Franco, y Francia, Bruno Le Maire, según informó al respecto la diplomacia francesa en un comunicado difundido en Bruselas.

La Comisión Europea tendrá a partir de entonces dos meses de plazo para evaluar el plan y, si da su visto bueno, los Estados miembros tendrán otras cuatro semanas para analizarlo y dar su aprobado por mayoría cualificada.

Una vez superado ese trámite, España firmará un acuerdo de financiación con Bruselas y tendrá derecho a recibir un anticipo del 13 % de la asignación en subvenciones (algo más de 9.000 millones de euros, según la estimación de la CE) del total de más de 140.000 millones de euros que recibirá España (77.324 millones en subvenciones a fondo perdido y 63.122 millones en préstamos).

Según la regulación del fondo, el Ejecutivo comunitario tiene que examinar si las reformas e inversiones del plan español son relevantes, efectivas, eficientes y coherentes y asignará una nota de A (la mejor) a C (la peor).

Para "aprobar", los planes no podrán tener ninguna C y deberán conseguir una A en al menos siete criterios de los once evaluados en total y, obligatoriamente, en los relativos a transición ecológica, digital, el cumplimiento de las recomendaciones específicas y refuerzo del crecimiento y creación de empleo en cada país.

En la práctica, el Ejecutivo comunitario conoce ya "pormenorizadamente" el contenido del plan tras más de setenta reuniones con el Gobierno español desde octubre, según explicó la semana pasada la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El objetivo de las negociaciones previas con los Gobiernos era precisamente allanar el camino para que la adopción de los planes sea lo más rápida posible, pero fuentes de la Comisión descartan que se pueda hacer una evaluación "sólida" de tantos datos en menos de dos meses, como han solicitado España y otros países.

El Ejecutivo comunitario espera entregar las primeras ayudas en julio, pero para ello todos los países deben ratificar antes la legislación que permitirá a la Comisión emitir 800.000 millones de euros en deuda para financiarlo, ocho aún no lo han hecho.

Si lo hacen antes de finales de mayo, la Comisión Europea podría iniciar las emisiones a principios del próximo mes de junio.

Al margen del anticipo, los desembolsos de las ayudas se realizarán dos veces al año si los países demuestran que han cumplido los objetivos y el calendario pactado.

La Comisión Europea no descarta que los países puedan recibir un segundo pago este mismo año y España espera tener derecho a ello por haber cumplido ya alguna de las metas del plan, según indicó recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Este segundo pago completaría los 27.000 millones de euros que España ha presupuestado en 2021 para implementar el plan de recuperación y que, mientras llegan los fondos europeos, obtendrá vía endeudamiento.

Cada desembolso, además de ser aprobado por el Ejecutivo comunitario, tendrá que ser avalado por los Estados miembros. EFE