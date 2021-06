España recibirá este año 19.000 millones de los fondos europeos

···El presidente de Inditex, Pablo Isla, ad-virtió, ante la llegada de los fondos europeos, de no caer “en la autocomplacencia ni en una di-námica de no autoexigencia, porque no van a durar para siempre, no son ilimitados”, dijo en Barcelona en la XXXVI Reunión Anual del Cer-cle d’Economia. Ase-guró que hay buenos precedentes de ejecución de fondos europeos, pero “faltan em-presarios” y no se pone en valor el papel de los que hay, lo que vincula al ámbito educativo.