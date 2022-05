Feijóo anticipa el cese de Robles como otra forma de contentar a los independentistas

“Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa y que compromete la imagen de España”, alertó este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que valoró en una rueda de prensa urgente en la sede del partido en Santiago la intervención del presidente Pedro Sánchez en el Congreso como una forma de “calmar” la ira de los socios independentistas, que no se conformarán con el cese de la directora del CNI y que pedirán más sangre, en su opinión, reclamando la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también afectada por el caso Pegasus.

“Lo vivido estas semanas no solo erosiona los cimientos de nuestra democracia, sino que es una operación de descrédito perpetrada desde las instituciones”, mantuvo Feijóo, que recordó que esta historia se ha sucedido por capítulos. “Comenzó como un problema que afectaba a los políticos catalanes y se transformó en una crisis que ha debilitado a la nación y que genera vergüenza en la mayoría de los ciudadanos y sorpresa y desconfianza en la comunidad internacional”, precisó.

Así, recriminó a Sánchez, al que llegó a referirse como “una caricatura de presidente”, el “volver a convertir un problema político con sus socios en una crisis de Estado”. Desde la inicial negación de los hechos y la investigación de las supuestas escuchas a políticos catalanes, hasta la puesta en duda de la labor del CNI que terminó con el enfrentamiento dentro del propio partido, pasando por el cisma entre ministros del PSOE y de Podemos y la revelación del espionaje al móvil del propio presidente del Gobierno. Todas estas entregas lleva ya Pegasus.

En medio, varios acontecimientos frente a los que el líder de la oposición mostró su rechazo absoluto, como “el saltarse de nuevo un consenso institucional para incluir a independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales” –algo que no había sucedido en los últimos cuarenta años– y “airear ataques cruzados entre los ministros socialistas para repartirse la culpa sobre la responsabilidad de la seguridad del móvil del presidente”.

SOCIOS “INSACIABLES” . Para tratar de frenar el descontento de los socios independentistas, sobre todo una vez que la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, confirmó que hasta dieciocho políticos catalanes vinculados al Procés habían sido espiados –eso sí, bajo autorización judicial–, “encontraron un chivo espiatorio que pensaron serviría como cortafuegos para la crisis”, según Feijóo, y le pusieron en bandeja a sus socios la cabeza de Esteban.

Aún con todo, el líder del PP nacional consideró que esto no será suficiente, y que el siguiente paso está por llegar, y podría ser la destitución de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todo ello a pesar de que en este momento el PSOE no valore tal posibilidad, y teniendo en cuenta que “pasaron en menos de 24 horas de decir que no hay motivos para el cese de la directora del CNI a comunicar su cese usando la palabra ‘sustitución’, una de las mayores expresiones de la política ‘sanchista’”.

Y es que acusó a Sánchez de hacer todo lo necesario para mantenerse aferrado a la Moncloa. “Tuvieron lo oportunidad una vez más de elegir entre la supervivencia del Gobierno y la salud del Estado y, como siempre, eligieron la vía para permanecer un tiempo más en Moncloa sin importarles el precio a pagar por ello”, lamentó, y también criticó que, a pesar de que el PP le ofreció el lunes un pacto de Estado para abordar la crisis, “el Gobierno no haya mostrado mayor interés y se haya rendido a las exigencias de unos socios insaciables”. Aprovechó su intervención para volver a posicionar al PP como alternativa a “un Gobierno al que no le interesa nada que quede fuera de los muros de la Moncloa”. “España no merece un Gobierno que haya hecho de la crisis su estado natural, que niegue explicaciones a los españoles desviviéndose por agasajar a los independentistas, a un presidente que se esconda detrás de cortinas de humo para tapar las carencias de su gestión y la debilidad de su presidencia”, zanjó.