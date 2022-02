Feijóo anuncia a Casado y los barones que se presenta al congreso para liderar el PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deshojó la margarita y anunció a los barones del PP, en la reunión que mantuvieron en la sede nacional con Pablo Casado, que está a disposición para tomar las riendas del Partido Popular. Lo hizo tras constatar la unanimidad entre sus compañeros quienes, además, exigían la dimisión inmediata del todavía presidente del partido.

No obstante, Feijóo puso sus condiciones y la principal es que quiere ser elegido por los militantes del partido en un congreso nacional y no por un grupo reducido de dirigentes, por lo que no contempla poder tomar ya las riendas del PP a través de un Comité Ejecutivo del partido, según indicaron fuentes del equipo del mandatario gallego.

“Si Feijóo se presenta será en un congreso elegido por la militancia”, señalan las mismas fuentes del PPdeG, antes de añadir que “ el respeto por los Estatutos del partido es total. Y el compromiso con dar la voz a la militancia, inequívoco”.

“El futuro del partido pasa por un congreso abierto, extraordinario y urgente”, finalizaba el comunicado.

Fuentes del partido en Génova confirmaron esa versión incidiendo en que el nuevo líder será elegido en un congreso extraordinario que posiblemente se celebre en el mes de abril.

No obstante, sigue abierta la opción de que en caso de dimisión de Pablo Casado y hasta la celebración, el próximo mes de abril, del Congreso Extraordinario, el Comité Ejecutivo nombre un cargo interino o una gestora para pilotar el partido, una posibilidad que recogen los estatutos. Una cuestión que se negociaba a la hora del cierre de esta información cuando se había hecho un receso en la reunión que mantenían.

La mayoría de los barones habían dado por hecho que Casado deja el liderazgo del Partido Popular y tan solo queda saber cuándo hará efectiva su retirada, si el próximo martes en la Junta Directiva Nacional, o si a lo largo de esta misma noche.

La mayoría de los ‘barones’ regionales del PP que tomaron la palabra dentro de la reunión han pedido a Casado que lo deje esta misma noche e incluso, según algunas fuentes, se le exigió que lo hiciera por escrito en el caso de que se decidiera posponer hasta el martes ante el comite nacional del partido.

Estos dirigentes autonómicos han aprovechado sus intervenciones para elogiar la figura de Feijóo, según han añadido las mismas fuentes.

Esa aclamación al ‘barón’ gallego ya se ha visualizado por casi todos los presidentes del partido a su llegada a la reunión que se celebra en la calle Génova. Todos están de acuerdo en que Casado tiene que irse para dar paso a un nuevo liderazgo, si bien hay cierta división porque algunos presidentes quieren que dimita esta misma noche y otros se muestran más generosos, dejándole a dar ese paso en la Junta Directiva Nacional.

La reunión de Casado con los ‘barones’ del PP ha arrancado pasadas las 20.45 horas porque antes se ha visto a solas durante hora y media con Feijóo, quién, a diferencia de lo que ocurrió en el congreso extraordinario d 2018, tras la dimisión de Mariano Rajoy, sí que está ahora dispuesto a dar el paso.

La cita ha comenzado con todos los barones tomando la palabra uno por uno, dejando la última intervención de los presidentes al presidente de la Xunta. Después, ha comenzado la intervención de Casado pero la reunión sigue a esta hora, casi tres horas después de su inicio.

A la reunión no ha asistido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido ir al Wanda para seguir al Atlético de Madrid al ser vetada para la reunión de barones del PP en Génova por no ser presidenta del PP de Madrid. En su lugar, ha acudido Pío García Escudero, que dirige el PP madrileño desde 2018,. Tampoco ha viajado a Madrid el presidente del PP catalán Alejandro Fernández, que sigue convaleciente tras una reciente operación. Y entre las ausentes figura también la presidenta del PP balear, Marga Prohens, que se encuentra en avanzado estado de gestación.