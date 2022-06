Feijóo ofrece una alternativa de mayorías y centrada para unir a los que creen que España "merece un Gobierno mejor"

MADRID. EUROPA PRESS. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el resultado del partido en las elecciones andaluzas confirma que "el horizonte político está cambiando" y se ha ofrecido para liderar una alternativa de "mayorías y centrada" en España porque los ciudadanos reclaman otra forma de hacer política distinta a la de Pedro Sánchez. "Nuestro objetivo sigue siendo unir a todos aquellos que creen en España y creen que España merece y necesita un Gobierno mejor", ha proclamado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, después de la intervención del presidente andaluz, Juanma Moreno. Ambos han llegado a la sede del partido juntos durante un largo paseíllo por el edificio en el que han recibido una prolongada ovación de cargos del PP y miembros de Nuevas Generaciones. A su entrada a la Junta Directiva les esperaban más 'barones' como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras, a los que han saludado afectuosamente.

REIVINDICA LA POLÍTICA DE CONSENSOS DE LA TRANSICIÓN. En su intervención, el presidente de los 'populares' ha asegurado que las andaluzas han demostrado que es posible otra forma de hacer política, con una campaña "limpia", en "positivo" y basada en el "balance de gestión", sin "insultos" ni "descalificaciones". En este punto, Feijóo ha reivindicado la política de Estado que suma basada en los consensos, algo que, a su entender, "no es la vieja política que pretenden descalificar algunos" sino que "bebe de la Transición, la mejor política española".

A su entender, la vieja política es "más actual que nunca" y la que "quieren los ciudadanos" frente a la "política frívola" que se a instalado en España en los últimos años. "La vieja política es ahora el populismo, los políticos que no dicen nada, que solo insultan y que confrontan", ha manifestado, para resaltar que esos son "los que pierden las elecciones y están en declive". En este punto, ha afirmado que Moreno y el PP representan la política de dialogar frente a la división, el enfrentamiento o el insulto. A su entender, en las elecciones del domingo se ha demostrado que España está "pasando la página de la frivolidad, de la división, del radicalismo y de las minorías". "Este domingo hemos asistido al triunfo de la moderación, que no es lo mismo que la equidistancia. Una moderación de palabras y de hechos, que carece de hipotecas y de condicionantes. Hemos asistido al triunfo de la política útil, que es la que se preocupa por lo que se preocupa la mayoría de los ciudadanos", ha resaltado.

"LA POLÍTICA NECESITA VOLVER A LA CENTRALIDAD Y LA UNIÓN". Feijóo ha señalado que el "horizonte político está cambiando" porque "mucha gente se ha cansado de una política que va de sobresalto en sobresalto y ansía una calma necesaria para resolver sus problemas". "La política necesita volver a la centralidad, a la unión y a la construcción de proyectos amplios porque con una constelación de minorías se puede llegar al Gobierno e incluso resistir un tiempo en él, pero no se puede gobernar y mucho menos gobernar un país como España", ha enfatizado.

Además, Feijóo se ha comprometido a ofrecer "una alternativa de mayorías, una alternativa centrada, una alternativa preparada para dar a España ese gobierno que necesita". A su entender, la política en España necesita "más credibilidad", "más rigor", "más gestión" y "más capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos, que "ya no toleran más cortinas de humo para desviar la atención".

Tras asegurar que están por el "buen camino", ha emplazado al Gobierno a "reaccionar" ante la situación económica que vive el país. En cualquier caso, ha dicho que si no lo hace, el PP seguirá ofreciendo "alternativas" que respondan a las "problemas" de la gente, mostrando además un proyecto "fiable" y "creíble". Aunque ha dicho que no le corresponde valorar los análisis que hacen las demás formaciones de sus resultados electorales, sí que ha advertido de que es un "error tan grave negar la realidad para escapar de ella como lo sería caer en un triunfalismo injustificado". Así, ha subrayado que España "no está para triunfalismos ni complacencias de ningún tipo" porque viven una "crisis muy profunda" en la que la política debe ofrecer "respuestas", máxime cuando algunos de esos problemas se deben a "políticas erráticas, socios poco fiables e intereses que no se corresponden con la mayoría de los ciudadanos".

VOTO SIN MIEDO FRENTE A LOS QUE QUERÍAN "RESUCITAR EL DÓBERMAN". En su discurso, Feijóo también ha elogiado a Moreno, un "líder tranquilo", por una victoria con mayoría absoluta en Andalucía que el PP no había logrado "en 44 años de democracia" después de una campaña electoral "impecable". "Gracias por ser el presidente que Andalucía merece, por hacer creído siempre que era posible y por no renunciar a los objetivos de gobierno en solitario", le ha espetado, para poner en valor la gestión con "rigor" que ha realizado en su primer mandato y que es la "clave del éxito".

Feijóo ha señalado que el primer ganador del domingo es Andalucía, que ha votado "sin miedo, en libertad, en conciencia y pensando únicamente en quién ofrecía un proyecto de verdad para la mayoría de los andaluces sin escuchar a aquellos que no tenían más proyecto que resucitar el dóberman, que no les ha funcionado, y el chantaje de imponer los intereses de una minoría de políticos a una mayoría de ciudadanos". "Andalucía votó sin miedo, en libertad y votó libertad, votó gestión, votó estabilidad, votó futuro, votó crecimiento, votó empleo, es decir, Andalucía votó por Andalucía y eso es algo determinante", ha proclamado.

Tras asegurar que los más de 1,5 millones de votos que ha recibido es un "aval a la política cabal", ha afirmado que Moreno es el único candidato que "salió a ganar las elecciones" porque los demás salieron a "perder e impedir que gobernara el que gana". "El resto de partidos solo tenía un objetivo: que el PP no tuviera mayoría suficiente para gobernar Andalucía de forma tranquila. Y fracasaron", ha aseverado.

LA RECETA DEL ÉXITO. Según Feijóo, la receta del éxito en política pasa por "el hambre, la ilusión, la humildad, el trabajo, la inteligencia y la sensibilidad". "La victoria del PP es también el triunfo para la política española y el triunfo para España", ha manifestado. Y después de que Moreno haya apuntado a Feijóo como próximo presidente del Gobierno que ponga fin al Gobierno de Sánchez, el líder del PP le ha respondido: "Aceptamos el reto y nos comprometemos a hacer los deberes, que no serán fáciles, pero estamos en ellos", ha finalizado.