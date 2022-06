Feijóo se ofrece al Gobierno para no seguir "en dirección contraria" y Sánchez dice que el PP solo ha estorbado

MADRID. EUROPA PRESS. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tendido este martes la mano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que pueda pactar con su partido y no con las minorías, en especial medidas para afrontar la crisis y frenar la inflación porque el Gobierno "va en dirección contraria". Sin embargo, el presidente del Gobierno le ha invitado a hacer una "oposición de Estado y útil" porque, a su entender, hasta ahora lo único que ha hecho el PP es "estorbar, estorbar y estorbar". Este cruce de reproches se ha producido en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado, el primer duelo parlamentario entre ambos que se produce dos meses después de que Feijóo haya tomado las riendas del PP, en sustitución de Pablo Casado. El nuevo jefe de la oposición ha querido dejar impronta de su estilo y ha arrancado su intervención reivindicado "la política útil" frente a la "crispación, las descalificaciones y los insultos" que ha visto estos años en el Parlamento. "Yo no he venido aquí a insultarle, he venido aquí a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su Gobierno para hacer oposición", ha espetado, para proclamar que él, en esta nueva etapa que ha abierto el PP, viene a "sumar, a construir y a intentar que España merezca un Gobierno mejor".

FEIJÓO: "LOS HOGARES ESPAÑOLES SON MÁS POBRES QUE HACE UN AÑO". De hecho, ha dicho que ésa es la línea que quiso marcar el primer día al proponer un plan económico "con propuestas razonables" y sin las siglas del PP para frenar la inflación. "Vuelvo a intentarlo. Creo que merece la pena hacer un plan anticrisis que funcione", ha manifestado. En este punto, ha subrayado que la mayoría de los hogares españoles "son más pobres que hace un año" mientras la Hacienda Pública ha recaudado 13.500 millones más en los primeros cuatro meses. Además, le ha echado en cara que el Gobierno "endeude" a los españoles con "210 millones de deuda pública cada día". Por eso, Feijóo ha afirmado que en este escenario sería "razonable pactar", de forma que el Gobierno solo "utilice" al PP cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC". "Pactar significa no hacerle caso a las minorías cuando no tienen razón y hacerle caso a las mayorías cuando lo tenemos", ha aseverado, para añadir que "una cosa es gobernar" y otra "resistir" como, según los 'populares', hace Pedro Sánchez.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "UNA COSA ES LO QUE DICE Y OTRA LO QUE HACE". En su turno, Sánchez ha reivindicado su gestión en estos años, en especial sus medidas sociales, y ha dejado claro que "el ánimo del Gobierno ha sido trabajar para construir el máximo de los consensos y la mayor unidad", tanto en las Conferencias de Presidentes como con los agentes sociales. Sánchez ha admitido que su Ejecutivo solo tiene 155 escaños, y no los 176 que exige la mayoría absoluta y ha "llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas salvo la ultraderecha" y el PP. Por eso, ha pedido a los 'populares' que se dediquen a hacer una "oposición de Estado" y "útil".

Además, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que por ahora tiene que basarse en las declaraciones de Feijóo porque "una cosa es lo que dice y otra lo que hace", dado que en estos dos meses al frente del PP ha tenido declaraciones "desconcertantes" como apuntar que el PP será útil cuando gane. A su entender, cuando el PSOE estaba en la oposición se cerraron acuerdos como el pacto contra el terrorismo o contra la violencia machista. "Escúcheme bien, violencia de género, no violencia intrafamiliar", le espetado, en alusión a debate abierto en torno a este asunto tras el pacto de PP y Vox en Castilla y León.

Sánchez ha subrayado que lo que ha hecho su gobierno en su mandato es "trabajar sin descanso para proteger a familias y empresas", como evidencian los ERE, los créditos ICO, el escudo social, el Ingreso Mínimo Vital o el tope al precio de la electricidad. "Y reconozcámoslo ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estobar a lo largo de estos años de legislatura", ha dicho.

FEIJÓO: "LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS ESTÁN MOLESTAS CON SU TRIUNFALISMO". Feijóo le ha respondido entonces a Sánchez que "no se preocupe" porque el PP es "una oposición de Estado". "El problema que tiene usted es que no tiene socios de Estado y es el principal problema de su mandato y su legislatura", ha afirmado. Feijóo ha afeado a Sánchez su "optimismo" y le ha dicho que si saliese a la calle se daría cuenta de que las familias están "bastante molestas con su trifunfalismo". Es más, le ha dicho que "cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria". "Usted ya va en la dirección opuesta a España y tiene dos copilotos que no creen en España, por lo que el riesgo ya es total", ha avisado.

El jefe de la oposición le ha afeado que diga en el Pleno que el PP está "estorbando", algo que él no diría él nunca. "A insultos me gana usted siempre", ha proclamado, para brindarle de nuevo su plan económico para poder bajar la inflación, máxime cuando sus medidas no han funcionado y la bajada de 20 céntimos del precio de la gasolina "se lo ha comido el incremento de los precios". Además, ha aludido a la carpeta que exhibió la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre el 'efecto Feijóo' ante las elecciones andaluzas. "Olvídense ustedes del efecto Feijoo y centrénsen en el efecto de la inflación", le ha recomendado.

SÁNCHEZ PIDE A FEIJÓO "NO HABLAR MAL DE ESPAÑA" FUERA. En su segunda intervención, el presidente del Gobierno ha recordado los 11 pactos que le ofreció a Feijó en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, como el relativo a la discapacidad. Además, le ha pedido que hable "bien de España" cuando vaya fuera porque "sigue la línea de Pablo Casado de hablar mal de España fuera", algo que es "malo" para el país. Tras asegurar que las políticas de su Gobierno van en la línea de otros gobiernos europeos, ha defendido su reforma laboral y ha apostado por revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC. "La respuesta que tienen que dar es: o derechos sociales o retrocesos sociales", ha afirmado, para asegurar que el PP "con la palabra y los hechos apuesta por el retroceso social".

REPROCHES POR LA RENOVACIÓN DEL CGPJ. Asimismo, Sánchez ha acusado al PP de dar "lecciones de constitucionalismo" al PSOE cuando son un partido que "cumple con la Constitución" y ha preguntado a Feijóo si está dispuesto a cumplir con ella para renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años caducado. Feijóo ha criticado después que el presidente del Gobierno le acuse de no cumplir la Carta Magna cuando el Partido Popular "ha surgido para defender y para ejecutar la Constitución en todas sus partes". En su segunda intervención, el presidente del Gobierno ha vuelto a recriminarle que el PP no "cumple" con la Carga Magna "porque llevan tres años bloqueando la renovación de esos órganos constitucionales".