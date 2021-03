Fracasa la moción de censura del PSOE en Castilla y León tras una votación sin sorpresas

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la moción de censura encabezada por el socialista Luis Tudanca tras una maratoniana sesión de un día de debate que ha terminado sin sorpresas tras los 37 síes a favor, 35 del PSOE y 2 de Podemos-Equo, como estaba previsto y la abstención de los procuradores de UPL, Por Ávila y María Montero, la procuradora no adscrita que salió de Ciudadanos el viernes.

Como era de prever el rechazo a la moción de censura ha venido de las bancadas que sustentan al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, con 29 y ahora once procuradores, respectivamente, y el de la única procuradora de Vox, que también había anunciado voto en contra.

Finalmente, la bancada de Ciudadanos ha mantenido la disciplina de voto y el 'no' que había confirmado en todo momento la presidenta de los liberales, Inés Arrimadas, que sí ha tenido que hacer frente a la salida de la salmantina Montero el pasado viernes, y que tiene como consecuencia dejar sin mayoría absoluta en la Cámara a los dos partidos que sustentan la Junta, al pasar de los 41 que garantizan la victoria en las votaciones a 40 procuradores.

La anécdota de las votaciones ha surgido cuando llegó el turno para emitir su sufragio, que era a voz alzada, a la procuradora 'popular' por Zamora Leticia García Sánchez, quien, por error, pronunció un tajante 'sí' para Luis Tudanca que fue corregido rápidamente hacia el 'no'.

El sorteo para iniciar la votación hizo que fuera la procuradora socialista y secretaria de Grupo, Patricia Gómez, la que iniciara la ronda de emisión de sufragios para cerrar el debate de la que ha sido la primera moción de censura a un gobierno de la comunidad.

El debate de esta moción de censura finalmente se ha resuelto en una jornada en la que el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha respondido uno por uno a todos los partidos con representación en las Cortes pese a sólo lograr el apoyo de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, quien ha trasladado a todo su "respeto personal y político" a Tudanca, al tiempo que le ha alabado por su "dignidad, decencia y honradez".

"Señor Tudanca, a usted le honra escuchar a su militancia y anteponer la decencia, la dignidad y la honradez a las ganas de llegar al Gobierno a cualquier precio", ha defendido Fernández, quien ha reconocido que es posible que la "celeridad" del registro de la moción censura haya hecho que no fructifique".

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha argumentado su abstención al no ver "certidumbre" en el proyecto de Luis Tudanca, aunque ha asegurado que esto no supone que dé "carta blanca" al actual dirigente de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, se ha mostrado convencido de que hay razones para apoyar la moción contra "el Gobierno de Igea pero ha aclarado que no aupará a Tudanca sin autonomía leonesa.

El 'no' de Vox ha sido argumentado por la procuradora Fátima Pinacho, quien ha dejado claro en su intervención que nunca apoyará a un partido "socialcomunista". "No vamos a consentir que nos gobierne un partido que nos han llevado la ruina y que pacta con comunistas, sólo les importa el poder", ha criticado Pinacho.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, también ha querido dejar claro el rechazo de su grupo a esta moción que ha tenido como consecuencia que CS pierda un escaño al decidir una de sus procuradoras pasar a ser no adscrita y abstenerse en el voto final.

Castaño ha destacado que con este debate se "entierra" cualquier pacto de Ciudadanos con Tudanca, al que ha acusado de "romper" el Grupo de Cs y le pide que les deje "morir en paz". "Hoy se entierra una moción de censura y cualquier posibilidad de pacto de mi partido con su persona", ha sentenciado Castaño.

Durante su intervención, ha culpado a Tudanca de "romper su grupo parlamentario". "Aún así se pone la mano en el pecho porque le arde la conciencia", ha afeado, tras lo que ha criticado también que el socialista hable en pasado de la formación naranja. "Señor Tudanca, déjenos morir en paz", ha reclamado.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, se ha confesado "dolido" por la imagen que, a su juicio, se está dando este lunes de la comunidad de Castilla y León en toda España como consecuencia de la "inaceptable y oportunista" moción de censura "imposible" de Tudanca en un intento de "asalto al poder a cualquier precio", que ha comparado con la "fiel" y la "viva imagen" del PSOE, "sin escrúpulos, sin principios y sin valores".

DEFENSA

Luis Tudanca, ha defendido la moción de censura presentada por su grupo al Gobierno de la Junta en la que se ha presentado como candidato a la presidencia porque, como ha considerado, la "corrupción" merece un "castigo ejemplar", al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de "traicionar" y "romper con todo".

En su intervención, en la que se ha sometido a la confianza de la Cámara para sacar adelante la moción de censura y conseguir acceder a la presidencia de la Junta, el líder socialista ha insistido en que el cambio es necesario para "recuperar la decencia y la esperanza". "Ustedes hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente, se traicionaron incluso a sí mismos", ha señalado.

Tudanca se ha referido en concreto a los procuradores de Ciudadanos al señalar que proclamaron de forma "rotunda" el cambio y la regeneración y, sin embargo, "incumplieron su palabra". "Mercadearon con alcaldías y diputaciones, se repartieron cargos y sillones, pactaron con la extrema derecha donde pudieron y lo necesitaron, todo desde Madrid, fuimos intervenidos como Comunidad", ha zanjado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos y socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma castellano y leonesa, ha cargado contra el "obsceno juego político" que, a su juicio, representa la moción de censura a la que se ha referido como una partida en la que juegan "unos señores de fuera" y en la que el encargado de mover los peones es "el señor Redondo" -en referencia a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez-.

"La moción no se ha fraguado en esta tierra se ha fraguado en La Moncloa", ha añadido.

Igea ha cargado contra una moción "plagada de trampas y de mentiras" que, según ha advertido, no se presenta contra el Partido Popular de Castilla y León sino contra Ciudadanos en la estrategia del PSOE nacional de "desembarazarse" ahora de los liberales para "destrozar" a Ciudadanos "con el abrazo del oso" en su objetivo de hacerse con el centroizquierda.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al candidato socialista a pedir disculpas a los castellanos y leoneses por el "bochorno" de ensuciar la política con "intrigas palaciegas" y por alentar el transfuguismo, actitudes que serán respondidas, ha augurado, con una "bofetada de honradez, de dignidad y de lealtad", en referencia al no de la mayoría de los procuradores que tumbarán la moción.

"¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con tránsfugas?", ha espetado ante una moción "abocada al fracaso" que, según ha augurado, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con "una muesca en su cartuchera".

"No sé lo que le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor -Óscar López-", ha ironizado, a lo que Tudanca ha respondido también en tono irónico por la capacidad de Fernández Mañueco de hacer oposición y por haber evidenciado hoy quién manda en la Junta donde "ni sabe ni quiere gobernar".