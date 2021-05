Galicia, que acoge 147 menas, se ofrece para recibir a parte de los menores marroquíes

Santiago. Os menores estranxeiros non acompañados que están na comunidade galega residen nos diferentes centros de menores que ten a Xunta, tanto públicos como concertados aínda que, polas súas especiais características –adoitan ser adolescentes cercanos a cumprir a maioría de idade–, son candidatos perfectos para o programa Mentor que a entidade Igaxes desenvolve dedde hai anos. Este é un programa específico que prepara para dar o salto á vida laboral e adulta aos menores tutelados pola Administración. Algúns dos seus participantes seguen residindo en centros ou residencias, e outros, pasan ás vivendas especiais que Igaxes ten en localidades galegas.

Desde a entidade, que actualmente trabala con 55 menas en Galicia, Pilar Ramallal, coordinadora das viviendas, asegura que “aínda que cada caso é un mundo, todos veñen buscando unha vida mellor”. Con todos eles, os eextranxeiros e os españois, os técnicos de Igaxes fan un itinerario personalizado según a súa situación sociolaboral, uns para traballare outros para seguri formándose.

Ramallal explica que a maioría destes menores son homes que chegaron de marrocos e a África Subsahariana, aínda que tamèn os hai de Sudamérica. Todos eles saen so seu país e deixan a súa familia con “obxectivo de mennorar as súas condicións”. Pensan en traballar, pero unha vez aquí, moitos “descubren ou se lles desperta a inquedanza da formación”.

Os procesos polos que pasan “son moi dolorosos”, en ocasións non son “migracións desexadas por eles, senón polas súas familias”. Elas son as que os animan e empuxan a marchar, precisamente para que “teñan unha mellor vida, maís oportunidades” das que terían no seu lugar de orixe. Ademais, Ramallal indica que no caso dos menas os problemas da burocracia fai máis difícil o proceso. Os plazos dos permisos de residencia, os de traballo, o pouco coñecemento do idioma, un entorno cultural diferente ou unha sociedade que non sempre os acolle de forma amable... fan o resto. s. barba