“Conseguimos botiquines para los soldados, ya casi imposibles de encontrar”

“Los chicos ucranianos que tienen que ir a la guerra están sin vendas ni botiquines sanitarios, porque son imposibles de conseguir, y las mujeres de allí juntan todo lo que tienen en bolsas para compartilo”, nos cuenta entre lágrimas Dominika Hladunska, una polaca que lleva años en Santiago trabajando como profesora de inglés, a la que el conflicto le ha tocado muy de cerca y le ha hecho recordar “las historias de la Guerra Mundial que me contaba mi abuelo, el único de mi familia que sobrevivió a aquella guerra, con agujeros de bala en todo el cuerpo”.

En estos momentos se encuentra volcada en ayudar, con la compra de material que poder enviar al país. Todo empezó con una pareja de amigos suyos que viven en Polonia. “A Polonia van muchos ucranianos a trabajar, sobre todo señoras, como empleadas del hogar, que están unos tres meses, se vuelven para casa, y llegan otras, van rotando”, explica Dominika. Una de esas empleadas trabajaba para sus amigos y se había vuelto a Ucrania, por eso cuando empezó el conflicto “ellos la llamaron y le dijeron que la recogían y le ofrecían su casa”. Cuál fue su sorpresa cuando ella dijo que no. “Dijo que se quedaba porque le necesitan los suyos, y está en su propia casa cocinando para unas ochenta personas, porque hay chicos que están en el ejército que no tienen a nadie, sus familias ya han escapado a Polonia y se están ayudando unos a otros”, nos cuenta esta polaca, a la que le es imposible dejar de sollozar al entender que “ahora ya no existe eso de mi familia y tu familia, todos son la misma familia”.

Viendo esta situación, sus amigos le preguntaron qué necesita, para poder llevárselo y así terminaron por reunir comida para llevársela. Eso fue durante el primer viaje. “Parece que ya pasaron meses, pero hace solo dos semanas desde que todo comenzó”, recuerda Dominika. Al llegar allí, “ella les enseñó lo que pasaba, los búnkeres preparados... Y ellos se dieron cuenta de que después no iba a haber posibilidad de llevar cosas si empezaban los bombardeos, así que decidieron juntas más comida, poniendo la iniciativa en Facebook, a la que se sumaron más amigos”. Esta profesora pone sobre la mesa el hecho de que se trata de una iniciativa totalmente privada en la que ellos se estaban costeando el precio del gasoil con lo caro que está, para poder recorrer los 400 kilómetros que separan Varsovia de Ucrania. “Yo quise participar también en los gastos de gasolina”.

Poco a poco se fueron sumando personas a esas donaciones y, en el tercer viaje, que se produjo el pasado fin de semana, “ya llevaron cinco coches privados y furgonetas llenas de comida”. Y es que “conseguir la comida hoy por hoy en Ucrania es muy difícil, la mayoría de las tiendas están cerradas”, explica. Con todo, “no era suficiente, porque lo que necesitaban era material sanitario, porque lo que llega de ayuda humanitaria muchas veces va a hospitales y centros de salud, pero los chicos de allí tienen que ir a la guerra y al volver necesitan vendas, que son imposibles de conseguir”.

Ahí fue donde Dominika se puso manos a la obra. Su amiga trató de contactar con almacenes en Polonia, “pero se había acabado todo, ya no había material sanitario y solo quedaban vendas elásticas”, así que le pidió si ella podría conseguir algo aquí en España y, aunque parecía tarea sencilla, no lo fue para nada. “Trabajó un año en el sector sanitario en el desarrollo de negocio de una empresa polaca, así que llamé a varios contactos que tenía con proveedores y me dijeron que tenían últimas unidades y que no habría más, porque todo lo había comprado gente como nosotros o, la mayoría, lo habían comprado las ONG’s”, dice.

Finalmente, “a través de una amiga que trabaja en una empresa de distribución de material sanitario en Santiago conseguí los últimos 26 botiquines que le quedaban”. ¿Y cómo poder pagar todo al contado? Puso en el grupo con los padres de sus alumnos si alguien quería ayudar, “y rápidamente conseguimos más de mil euros de ayuda”. Ahora tiene las últimas dos vendas de emergencia que pudo conseguir, 26 botiquines, 100 mantas térmicas y algo de material sanitario suelto en el coche listo para salir hacia Ucrania. Y es que, como polaca, cree que Ucrania no es el último objetivo de Putin y que “esto podría pasarnos a nosotros fácilmente”.