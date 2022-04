EEUU evalúa un supuesto ataque químico en Mariúpol, pero sigue sin poder confirmarlo

Washington. EFE. Estados Unidos continúa evaluando el supuesto ataque químico contra la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania, que aún no ha podido confirmar, dijo este martes un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa. “Estamos todavía monitoreando esas informaciones, pero no podemos confirmar el uso de agentes químicos en este momento, todavía estamos evaluando”, remarcó la fuente, sin ofrecer más detalles, en una llamada con periodistas. El funcionario estadounidense hizo hincapié en que este tipo de ataques son complicados de probar, incluso cuando se está sobre el terreno, y recordó que EEUU no está desplegado en Ucrania. “Entiendan que queremos ser muy cuidadosos aquí antes de hacer una afirmación, sabemos que los rusos tienen un historial de uso de agentes químicos y han mostrado una propensión en el pasado (a utilizarlos), por lo que nos lo tomamos muy en serio”, apuntó.

Más tarde, el portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby, agregó en una rueda de prensa que, de acuerdo a los datos de Inteligencia de que disponen, no descartan que Rusia pueda intentar enmascarar un posible ataque químico con el uso de material antidisturbios, como gas lacrimógeno. Subrayó que, pese a no poder confirmar el uso de sustancias químicas en Mariúpol, “los rusos han demostrado, ciertamente, que estaban más que dispuestos a emplear armas químicas cuando les ha convenido en el pasado”.

Kirby dijo el lunes en un comunicado que estaban “al tanto” de las informaciones en las redes sociales sobre el uso potencial de armas químicas en Mariúpol. El portavoz hizo estas declaraciones después de que el fundador del regimiento “Azov” de Ucrania, Andréi Biletsky, acusara en un mensaje en Telegram a las tropas rusas de utilizar una sustancia química en Mariúpol y herir a tres personas. En su mensaje, Biletsky denunció que Rusia usó una sustancia venenosa de origen desconocido que fue arrojada desde un dron sobre la planta de Azovstal en Mariúpol, donde tres personas resultaron heridas.

La milicia separatista de Donetsk negó este martes haber utilizado armas químicas para asaltar la planta de Azovstal en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, donde están pertrechados los defensores ucranianos. El portavoz de esa milicia, Eduard Basurin, señaló a la agencia rusa Interfax que “las fuerzas de la república popular de Donetsk no utilizaron ninguna arma química en Mariúpol”.



La Unión Europea afirmó este martes que está siguiendo “de cerca” el posible empleo de sustancias químicas como arma por parte de las tropas rusas en la ciudad asediada de Mariúpol, en el sur de Ucrania. “Hemos visto la información en la prensa sobre el supuesto uso de sustancias químicas por parte de las fuerzas armadas rusas en Mariúpol, después de que soldados ucranianos presentaran señales de envenenamiento químico. Estamos siguiendo de cerca la situación”, indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea Nabila Massrali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior. Massrali recordó que “el uso de armas químicas, incluido el uso de químicos tóxicos como arma, bajo cualquier circunstancia, vulnera las convenciones sobre armas químicas, de las que forma parte Rusia”. “Es también un crimen de guerra y representa una grave violación de la ley humanitaria internacional que exacerba el sufrimiento de la población civil”, advirtió, al tiempo que consideró que “es completamente inaceptable y constituye una amenaza a la seguridad de todos nosotros”. Según la portavoz, los responsables del uso de químicos como armas “rendirán cuentas”. “Desafortunadamente, esta no es la primera vez en que el mundo es alertado sobre el uso ilegal de armas químicas por parte de organismos de seguridad rusos”, concluyó.

Las autoridades ucranianas publicaron hoy un vídeo en el que varios combatientes de la ciudad de Mariúpol describen los síntomas de lo que consideran pueden ser los efectos de armas químicas supuestamente usadas por el ejército ruso en el asedio a esa ciudad. En el vídeo, publicado por el batallón ultranacionalista Azov en su cuenta de Telegram y difundido también en la página web del ayuntamiento de Mariúpol, varios militares y civiles aseguran que algunas personas sufrieron síntomas de asfixia debido a una nuble blanca que afectó este lunes la zona de la planta de Azovstal, en dicha ciudad, aunque no se produjeron víctimas mortales.

La milicia separatista de Donetsk negó este martes haber utilizado armas químicas para asaltar la planta de Azovstal en Mariúpol, según dijo un portavoz a la agencia rusa Interfax. Mariúpol, ciudad ubicada a orillas del mar de Azov, permanece asediada por las tropas rusas desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero. Más del 80 % de las edificaciones de la ciudad han sido destruidas por los bombardeos y los residentes que quedan en ella, -se calcula que entre 100.000 y 160.000- no disponen de agua, gas, electricidad ni productos de primera necesidad. EFE



Reino Unido: “Todas las opciones están sobre la mesa”. El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas de Reino Unido, James Heappey, ha asegurado este martes que los países occidentales tienen “todas las opciones sobre la mesa” para responder a Rusia en caso de haber utilizado armas químicas en la ciudad de Mariúpol. A juicio de Heappey, el uso de armas químicas “cruza todos los límites”, por lo que ha avisado al presidente ruso, Vladimir Putin, de que “todas las posibles opciones están sobre la mesa” si Occidente decide tomar represalias. En declaraciones a Sky News, después de que el Batallón Azov --un grupo de extrema derecha dependiente del Ministerio del Interior ucraniano-- acusara el lunes a Rusia de emplear armas químicas en Mariúpol, Heappey ha reconocido que, por el momento, el Gobierno británico aún no ha podido “verificar” si el ataque se produjo.

La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha detallado que el Ejecutivo trabaja con sus aliados para verificar los detalles del ataque, según ha recogido la agencia de noticias PA Media. Heappey también ha alabado el “increíble heroísmo” de las Fuerzas Armadas ucranianas en Mariúpol y ha lamentado las imágenes que ha dejado la invasión en Bucha, Hostomel o Irpin. El Batallón Azov acusó el lunes a las fuerzas rusas de utilizar “una sustancia venenosa de origen desconocido” contra militares y civiles ucranianos en Mariúpol. Esta alerta tiene lugar en un contexto en el que el Ministerio de Defensa ucraniano ya ha alertado con anterioridad de la alta probabilidad de que el Ejército ruso emplee armas químicas durante sus ataques. Las autoridades de la autoproclamada República de Donetsk, aliadas de Rusia, aseguraron el lunes que las fuerzas rusas tomaron el control del puerto de Mariúpol, una localidad clave por su ubicación. EUROPA PRESS



Polonia pide incrementar las sanciones contra Rusia. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha pedido este martes que los países aliados impongan más sanciones contra Rusia, después de que hayan salido a la luz informaciones sobre un presunto uso de armas químicas en la ciudad de Mariúpol. “Cada vez hay más información sobre el uso de armas químicas en Ucrania”, ha indicado Morawiecki en rueda de prensa, antes de subrayar que “este es el siguiente nivel de los crímenes de Rusia”. Por ello, según ha recogido el portal de noticias polaco Onet, el ‘premier’ polaco también ha pedido incrementar el suministro de armas a Ucrania.

Reino Unido ha afirmado durante esta jornada que “todas las opciones están sobre la mesa” para responder a Rusia en caso de haber utilizado armas químicas. La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha detallado que el Ejecutivo ya trabaja con los aliados para verificar los detalles del ataque, ya que la información sobre el presunto uso de armas químicas aún no ha podido ser confirmada de forma independiente. El Batallón Azov acusó el lunes a las fuerzas rusas de utilizar “una sustancia venenosa de origen desconocido” contra militares y civiles ucranianos en Mariúpol. Esta alerta tiene lugar en un contexto en el que el Ministerio de Defensa ucraniano ya ha alertado con anterioridad de la alta probabilidad de que el Ejército ruso emplee armas químicas durante sus ataques.



Los separatistas de Donetsk niegan el uso de armas químicas. Los separatistas prorrusos de la autoproclamada República Popular de Donetsk han negado este martes las informaciones sobre un presunto ataque con armas químicas llevado a cabo por las fuerzas rusas en la ciudad de Mariúpol.

Un portavoz de los separatistas de Donetsk, identificado como Eduard Basurin, ha declarado a la agencia de noticias rusa Interfax que “las Fuerzas Armadas de la República de Donetsk no han utilizado armas químicas en Mariúpol”.

El Batallón Azov acusó el lunes a las fuerzas rusas de utilizar “una sustancia venenosa de origen desconocido” contra militares y civiles ucranianos en Mariúpol. Esta alerta tiene lugar en un contexto en el que el Ministerio de Defensa ucraniano ya ha alertado con anterioridad de la alta probabilidad de que el Ejército ruso emplee armas químicas durante sus ataques.

La vice ministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, ha indicado en declaraciones a la televisión ucraniana que, según la información preliminar, podría tratarse de fósforo, aunque ha precisado que las conclusiones se presentarán después. Además, ha subrayado que el riesgo de que Rusia utilice armas químicas es “alto”. MOSCÚ, 12 (DPA/EP)



AUSTRALIA: “extrema preocupación”. El gobierno de Australia expresó este martes su "extrema preocupación" por el supuesto uso de armas químicas por parte de las tropas rusas en su invasión a Ucrania, dijo la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne. "Si se confirman (las denuncias), será una nueva violación del derecho internacional, un indicio más de la absoluta violación por parte del Presidente (Vladimir) Putin y de Rusia de todos y cada uno de los valores y aspectos basados en las normas del orden mundial", dijo Payne a periodistas en Sídney. La jefa de la diplomacia australiana también aseguró que el Ejecutivo de Camberra trabajará con sus aliados para determinar la veracidad de estos informes, que también han causado alarma en Estados Unidos y Reino Unido.

La víspera, el fundador del regimiento "Azov", Andrei Biletsky, acusó en un mensaje de Telegram a las tropas rusas de utilizar una sustancia química en Mariupol y herir a tres personas el mismo día que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advertía de ello en su discurso diario. Australia, que apoya una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Ucrania, ha enviado material militar letal y no letal, así como ayuda humanitaria al país europeo, entre otras medidas para condenar la invasión rusa. El país oceánico ha impuesto sanciones contra Rusia, y su aliado Bielorrusia, que abarcan a unos 600 individuos y entidades, incluido al presidente Putin, entre otros altos funcionarios, mandos militares y empresarios e impuesto otras medidas comerciales. EFE