Escasez de pescado y temor entre ganaderos por la prolongación de la huelga del transporte

Tercer día de paro en el transporte y las consecuencias ya son dramáticas para casi todos los sectores: desde el de la pesca hasta el agroganadero. Los camiones son el medio de transporte por excelencia de cualquier tipo de mercancía que tenga que llegar diariamente hasta los supermercados y, por tanto, también son fundamentales para las empresas alimentarias, que tienen que dar salida a su producción a la mayor brevedad para que esta no se eche a perder.

Así las cosas, este miércoles en los supermercados gallegos ya se podían ver imágenes de pescaderías vacías, al igual que en las lonjas, donde el producto fresco escaseaba. Muchas tiendas ni siquiera abrieron puertas por falta de mercancías, tal y como confirmaron las empresas exportadoras a EL CORREO. Y, en carretera, nuevas escenas de piquetes parando el tráfico y reteniendo vehículos infundían temor a los transportistas que habían decidido no secundar el paro.

De hecho, en la Autovía del Cantábrico, a su paso por el municipio lucense de Vilalba, el tráfico permaneció cortado durante la mañana de ayer durante hora y media, en dirección Baamonde, a causa de las barricadas de fuego que montaron los transportistas en huelga.

Según la información facilitada por el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Lugo, los manifestantes emplearon ruedas para formar las barricadas sobre el asfalto. Así las cosas, varios convoyes tuvieron que ser escoltados por los agentes para poder volver a circular.

Asimismo, también se produjeron este miércoles concentraciones de piquetes informativos en la rotonda de Nadela, que enlaza la autovía del Noroeste con la circunvalación de Lugo y el corredor que comunica la capital de la provincia con Monforte.

Y es que cabe recordar que el paro no es secundado por todas las asociaciones de transportes, sino que fue iniciado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, al que luego se fueron sumando otros apoyos. Sin embargo, en Galicia, diversas asociaciones, como Fegatramer, no han querido participar y aseguran que hay “un número importante de empresas que tienen voluntad de prestar servicios a sus clientes” y no lo han podido hacer por “la acción intimidatoria y coactiva de los piquetes”.

Desde la federación aseguran que las amenazas versan: “Cuida tus camiones, que si no es ahora será en otro momento, pero pagarás las consecuencias de no secundar nuestra decisión de parar el transporte”. Y bajo esta suerte de lema también tuvieron lugar interrupciones en la circulación de camiones en varios puertos y polígonos, como en el entorno de San Cibrao das Viñas (Ourense). En el caso de las lonjas, en Celeiro y Burela (Lugo) ya no han podido realizarse subastas por segundo día consecutivo, mientras que en Vigo y A Coruña han trabajado a un ritmo menor al habitual.

También siguen bloqueadas empresas cargadoras (como Leche Río en Lugo o Coren en Ourense), además de las empresas de transporte específicas. Desde Fegatramer ponen como ejemplo el caso de DISGON (Ourense), donde “desde el martes no permiten que entre ni salga vehículo alguno”; o de Babé & Cia (Redondela), dedicada a los combustibles, donde tampoco pueden salir de la base para realizar el suministro a gasolineras y comunidades.

NO ESTÁ CLARO CUÁLES SON LOS SERVICIOS MÍNIMOS. Por parte del sector ganadero, dado que no está permitida la llegada de camiones con las materias primas básicas a las fábricas de piensos, el presidente de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), en declaraciones a Efe, explicó que “no tenemos claro cuáles son los servicios mínimos en esta huelga”, asegurando que ya hay fábricas desabastecidas por completo. “Al principio se nos dijo que la huelga no iba a afectar a la recogida de leche ni al suministro de piensos a las explotaciones”, para garantizar la alimentación de los animales, precisó, pero ahora se encuentran con que sí está habiendo problemas.

Según explicó, efectivamente, “se está permitiendo la entrada de leche” procedente de las granjas a las industrias, pero luego no se está permitiendo la salida de los productos, lo que está provocando el “colapso” de las fábricas, que se quedan sin sitio para almacenar la producción.

A ello hay que sumar que ganaderos que producen Ternera Gallega Suprema decidieron secundar la protesta de los transportistas y medio centenar de ellos permanecieron la noche del martes de guardia para impedir la entrada o salida de camiones del matadero Novafrigsa, del grupo Coren, de modo que “el matadero está totalmente parado”. Así lo aseguro el presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos de Suprema, Santiago Rego.

La situación es tal que desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se denunciaron ya “graves problemas” en el funcionamiento de la cadena alimentaria debido al bloqueo de las carreteras. Y es que, a modo de ejemplo, a las 13.30 horas de ayer miércoles en Nadela (Lugo), todavía seguían unos 70 piquetes en una rotonda que cortaban este nudo de comunicaciones en todas las salidas, con varios camiones aparcados en el entorno de Merkamueble.

PÉRDIDAS CUANTIOSAS. Ante este panorama, el presidente de los armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, explicó que ya se comunicó a la Delegación del Gobierno la necesidad de garantizar la protección de los transportistas, resaltando el riesgo existente para los alimentos perecederos. Señala que este miércoles estuvo en contacto con la lonja de Vigo, en donde se vendió una “parte pequeña”, pero “una parte importante” hubo que meterla en cámara al no haber transporte para España, hacia grandes mercados como Mercamadrid o Mercabarna.

En la misma línea, la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ya resaltan “pérdidas económicas cuantiosas por no poder desarrollar la actividad”. Y las organizaciones agracias alertaron de que peligra la recogida de leche a partir del jueves y el abastecimiento en fresco de pollo, porcino y productos de huerta.