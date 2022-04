Feijóo apoya el envío de armas a Ucrania anunciado por Sánchez y advierte de "fisuras" y "tensiones" dentro del Gobierno

MADRID / SANTIAGO. EP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes el apoyo de su partido al envío de armas a Ucrania anunciado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha subrayado que, a pesar de las "fisuras", "tensiones" y "contradicciones" en el seno del Gobierno con este asunto, podrá contar con el respaldo del PP porque son "un partido de Estado". Así se ha pronunciado después de que cargos del Gobierno como el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, haya calificado de "incomprensible" la decisión continuar enviando armas a Ucrania, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase desde Kiev el envío de un barco español con más material militar para el ejército ucraniano.

Feijóo, que ha asistido en Santiago a la presentación del proyecto de ampliación del Hospital Clínico, ha saludado "el apoyo solidario del pueblo español al pueblo ucraniano". "Nosotros vamos a apoyar a la parte del Gobierno que está a favor de la legítima defensa de los ciudadanos ucranianos y, por tanto, el Gobierno a pesar de sus fisuras y de sus contradicciones, tiene el apoyo del PP porque es un partido de Estado", ha afirmado.

El presidente del PP ha subrayado que el pueblo ucraniano está "siendo masacrado" en una "guerra injusta" y necesita "la solidaridad del pueblo español". "Por tanto, vamos a seguir apoyando al Gobierno, que ha acertado rectificando", ha asegurado, tras recordar que al principio dijo que no iba a enviar armas a Ucrania y "ahora se incrementan" las armas que se van a remitir a ese país. Feijóo ha señalado que el Gobierno también dijo primero que España "no veía claro ese conflicto" y "ahora ha cambiado la opinión". "Pero a nosotros no nos importan las tensiones y las contradicciones del Gobierno, lo que nos importa es que el pueblo español sea solidario con el pueblo ucraniano", ha concluido.