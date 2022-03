La guerra se retransmite en Tik Tok

Las redes sociales han llegado a nuestras vidas para trasladarnos aquella actualidad que los medios de comunicación no pueden, bien sea por falta de recursos o por inaccesibilidad a algunos escenarios, como es el caso de las guerras. Cualquier persona con un teléfono móvil puede contar lo que está viviendo en directo, sucesos que de otro modo se perderían por no haber cerca un reportero que los cubra. Pero también es cierto que esta información de los mal llamados ‘periodistas ciudadanos’ debe ser cogida en muchas ocasiones con pinzas, pues también en redes sociales se cuelan muchas ‘fake news’ difundidas con el único propósito de convertirlas en virales –lo que aportaría una compensación económica para el autor– y también informaciones sesgadas, con la visión de una persona (el narrador) que no es objetiva al 100 % y cuenta solo una parte de la historia. Así las cosas, en la guerra de Ucrania se está dando toda una vorágine de información que termina por banalizar el conflicto. Decenas de tiktokers ucranianos con miles de seguidores se dedican ahora diariamente a postear imágenes sobre edifcios derrumbados, bombardeos cerca de sus casas e incluso cuentan cómo es su vida dentro de los búnkers. En este sentido, una fina línea separa el objetivo de concienciar del objetivo de hacerse viral y conseguir más ‘followers’, algo que resulta éticamente inmoral en medio de un conflicto en el que diariamente se producen muertes entre la población civil, que no se ha buscado lo que está pasando ni la forma de negociar de sus máximos mandatarios. Desde EL CORREO hemos seleccionado imágenes de las cuentas de Tik Tok que más famosas se han hecho a raíz de la invasión. Juzguen ustedes mismos hasta qué punto estas fotos son moralmente lícitas.