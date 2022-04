La UE apoyará a Ucrania para identificar crímenes de guerra cometidos por Rusia

Con las duras imágenes de Bucha o Kramatorsk en la retina, entre las tantas terribles escenas que deja la invasión orquestada por Rusia, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieron este lunes facilitar apoyo financiero y un equipo de expertos investigadores a las Fiscalías de la Corte Penal Internacional (CPI) y de Ucrania para ayudarles a documentar todos los posibles crímenes de guerra perpetrados por el Kremlin en dicho país.

“Apoyaremos a ambos fiscales financieramente y con nuestro equipo sobre el terreno”, anunció en una rueda de prensa tras el Consejo el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien hizo hincapié además en que no excluyen sancionar al gas y el petróleo rusos, aunque ayer no se tomó ningún acuerdo al respecto.

Los ministros celebraron este lunes una reunión con el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, que ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido en Ucrania, y también por videoconferencia con el fiscal general ucraniano. En este sentido, la primera cuestión fue “cómo hacer a Rusia responsable de las violaciones de la ley internacional”, remarcó Borrell, tras reiterar que proporcionarán “asistencia a la hora de documentar los crímenes de guerra”.

Junto al apoyo económico que la UE brindará a los mencionados Ministerios Públicos, el Ejecutivo comunitario también desplegará en el terreno la misión de asesoramiento que mantenía en ese país antes de la guerra, cooperando con su Fiscalía a fin de “garantizar la investigación y la recolección de pruebas”.

FRANCIA MANDA EFECTIVOS A INVESTIGAR Y Alemania YA HA RECOPILADO SUS PRUEBAS. Durante el mismo día que Europa dio a conocer este apoyo al país de Volodímir Zelenski así como a la CPI, diferentes estados de la Unión, como Francia o Alemania, evidenciaron su particular ayuda para investigar los crímenes de guerra rusos, con el objetivo de identificarlos y dar con sus responsables para que respondan ante la justicia internacional.

Así las cosas, en plena pugna por el Elíseo, el Gobierno galo que preside actualmente Emmanuel Macron informó este lunes del envío de un equipo técnico de forenses y gendarmes especializados para trabajar en la aclaración de los presuntas atrocidades perpetradas por Moscú. En este contexto, dentro del personal francés desplegado en Ucrania hay dos forenses y 15 agentes del Instituto de Investigaciones Criminales de la Gendarmería Nacional (Ircgn).

Los expertos, que llegaron en la mañana de ayer al territorio en guerra, conforme avanzó un comunicado conjunto los ministerios de Exteriores y de Justicia de Francia, son especialistas en balística, explosivos, muestras genéticas y huellas digitales que están preparados para poner en marcha una cadena de examen y de identificación de cadáveres, y van a desplegar un laboratorio de ADN desarrollado por el Ircgn.

Por su parte, desde la nación germana aseguraron ayer que poseen “indicios masivos” de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania, en el marco de la invasión rusa de su país vecino. Así lo señaló la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, comentando consecuentemente que, a la postre, serán los tribunales los que decidan sobre el asunto, aunque para Berlín “es vital asegurar todas las pruebas”.

Mostrándose a favor de suministrar armamento pesado a Ucrania al alegar que “ahora no es el momento de las excusas, es el momento de la creatividad y el pragmatismo”, dijo que “las terribles imágenes y el horror vivido” en el país de Zelenski justifican un mayor apoyo militar para que Kiev se defienda de los ataques rusos. No obstante, la responsable no especificó qué tipo de armas pesadas serían y se limitó a manifestar que se pondrán a disposición unos 500 millones de euros adicionales para la adquisición de las mismas, por medio del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.