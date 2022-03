Más de 30 menores ucranianos que escapaban de la guerra ya están escolarizados en Galicia

Más de 30 menores ucranianos --pequeños que han conseguido escapar de la guerra que se libra en su país como consecuencia de la invasión rusa-- están ya escolarizados en la comunidad gallega, según informó este miércoles la Xunta de Galicia, si bien la Consellería de Educación espera que el número vaya incrementándose y se actualicen los datos en los próximos días, dado además que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer que, en el ámbito educativo, se había emitido una instrucción para la escolarización inmediata de todos los niños y niñas de Ucrania.

Según informó el mandatario gallego, se activarán programas vinculados a la orientación y adaptación curricular que ayuden a los alumnos a integrarse lo antes posible en la educación gallega y, de forma inmediata, se dispondrá de atención psicológica a los ucranianos que estén afectados por estrés postraumático, priorizando a los menores “con especial atención”.

A nivel sanitario, las gerencias de las siete áreas sanitarias cuentan con “indicaciones claras” para la prestación sanitaria a todos los refugiados --ya se ofrecieron de 400 camas al Gobierno central--; mientras que en el ámbito social, se comunicó la disposición de 1.400 plazas y en el laboral, las personas refugiadas disponen de acceso a las oficinas de empleo para que puedan encontrar un trabajo.

El titular del Ejecutivo gallego manifestó que, conforme datos de la Delegación del Gobierno, habían llegado de forma oficial a Galicia 150 refugiados, pero que los cálculos elevan a 800 las personas que han huido de la guerra en la comunidad autónoma.

Feijóo, quien se preguntó si va a existir un plan nacional de recepción y acogida a las personas desplazadas y cuándo se concretarán los fondos extraordinarios que las CCAA, los ayuntamientos y las entidades sociales necesitan para ejercer sus funciones, reclamó también conocer cuántos refugiados llegan diariamente Galicia, “cómo se llaman y qué edades tienen”. “La administración encargada de la seguridad interior, de las migraciones y del control de fronteras, que es el Gobierno central, debe aportar respuestas”, exigió el presidente gallego.

Respecto a las medidas que la Xunta cree que debe adoptar el Gobierno central, están la concreción de la protección específica para los menores no acompañados, permitir el acceso al ingreso mínimo vital (si cumple este punto o no, tiene habilitada la Risga). Asimismo, el Ejecutivo autonómico también solicita criterios “claros” para la homologación de los títulos de enseñanza media y superior que pueden tener las ucranianas que llegan a Galicia. “Sería injusto que no pudieran continuar su carrera profesional o sus estudios porque el Gobierno no establece las equivalencias de su formación anterior”, evidenció Feijóo.

SOLIDARIDAD SIEMPRE A TRAVÉS DE CANALES OFICIALES. Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, hizo un llamamiento a instituciones y ciudadanía para canalizar a través de las vías oficiales los ofrecimientos de solidaridad relacionados con personas refugiadas que proceden de Ucrania.

Indicando que la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior ya ha concedido en Galicia 365 protecciones temporales a desplazados ucranianos, el representante del Ejecutivo central manifestó que España “tiene capacidad” de dar respuesta a la llegada de refugiados con 21.000 plazas disponibles y cuatro centros de recepción y acogida que podrán ser ampliables.