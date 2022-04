Ucrania no abrirá corredores humanitarios para la evacuación de civiles este miércoles

Las autoridades de Ucrania han informado este miércoles de que no abrirán corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, ante el "nivel de peligro" para la ciudadanía. "Desafortunadamente no los abriremos hoy", ha informado la vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, en la red social Facebook, donde ha acusado a los efectivos rusos de "bloquear" los autobuses de evacuación en Zaporiyia y de "violar el alto el fuego" en Lugansk. "Los ocupantes no sólo niegan las normas del Derecho Internacional humanitario, sino que también son incapaces de controlar adecuadamente a su población", ha lamentado Vereshchuk, que ha incidido en que "todo esto crea tal nivel de peligro" que las autoridades ucranianas se ven "obligadas" a no abrir corredores humanitarios. En este sentido, ha garantizado que trabajan para que estas rutas "vuelvan a abrir tan pronto como sea posible". Más de 2.600 civiles fueron evacuados el martes a través de corredores humanitarios. Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, más de 4,6 millones de ucranianos han salido del país huyendo de la guerra.