Ucrania recupera el control de la frontera con Bielorrusia y de toda la región de Kiev

Casi mes y medio de invasión no ha derivado para los rusos en lo que cuando decidieron comenzar la guerra tenían planeado: una rápida ofensiva que les haría tomar rápidamente el control de Ucrania o, al menos, de las autoproclamadas regiones separatistas del Donbás. La realidad sobre el terreno es que las tropas de Putin se han visto estancadas en múltiples ciudades, sin avances ni retrocesos durante muchas semanas, sin progreso.

El ejército ucraniano ha resistido los envites y, hoy por hoy, a comienzos de abril, están recuperando amplias zonas, de vital importancia estratégica para el Kremlin, volviendo a acorralar a los rusos al sureste del país. Ahora bien, cabe recordar que hace unos días, durante las habituales negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, los invasores acordaron reducir sus ataques progresivamente. No se entiende, por el momento, si esto es para replegarse hasta las zonas donde pueden recargar suministros, o si porque sentían que estaban perdiendo.

Sea como fuere, lo cierto es que este domingo el ejército de Ucrania y sus efectivos asumieron el control total de la frontera con Bielorrusia, en el norte del país, así como los alrededores de la central de Chernóvil, después de que el sábado también hubiesen recuperado Kiev y unas 30 ciudades de los alrededores de la capital.

“Hoy, 3 de abril, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron el control del distrito de Prípiat y la zona de la Frontera Estatal de Ucrania con la República de Bielorrusia”, hizo saber el ejército en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook este domingo. Hay que resaltar que la ciudad fantasma de Prípiat se encuentra en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, que ya estaba bajo control de las fuerzas ucranianas desde el pasado viernes.

También en las últimas horas de la jornada de ayer, el Estado Mayor del ejército ucraniano aseguró que 18.000 militares rusos murieron desde el principio de la invasión. Asimismo, aseguró que destruyó 644 tanques, 1.830 vehículos blindados de combate, 325 sistemas de artillería, 54 unidades de defensa antiaérea, 143 aviones, 134 helicópteros, 1.249 vehículos, siete embarcaciones, 76 camiones cisterna de combustible y 89 aviones no tripulados de Rusia.

TREINTA POBLACIONES CERCA DE LA CAPITAL RECUPERADAS. Asimismo, la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar, anunció el sábado que ya no hay fuerzas rusas en la región administrativa que rodea a la capital ucraniana, Kiev. “Irpin, Bucha, Gostomel y la región de Kiev al completo han sido liberadas del invasor”, publicó Maliar en su Facebook.

Y en las últimas horas las tropas ucranianas tomaron el control de una treintena de poblaciones de la región, según el portavoz presidencial Oleksii Arestovich, quien advirtió, sin embargo, de que “quedan por delante duras batallas” en el sur y en el este del país.

LA UNIÓN EUROPEA PROMETE SANCIONES TRAS LA MASACRE DE BUCHA. El ejército ruso no se retiró con las manos vacías, sino que causó gran devastación a su paso, especialmente en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, aseguró que “la masacre ha sido deliberada”, ya que “el objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan”. “Tenemos que detenerles y echarles a patadas”, declaró, pidiendo nuevas sanciones.

Y es que uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, había acusado ya el sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles de Bucha, a los que las tropas ucranianas encontraron ya sin vida tras recuperar la ciudad. “Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados”, expresó Podoliak.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió nuevas sanciones de la Unión Europea, asegurando estar “consternado por las espantosas imágenes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en la región”. Prometió el comienzo de una “recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en tribunales internacionales”.

MINAS DENTRO DE CADÁVERES. Por si esta masacre fuese insuficiente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que en su retirada las tropas rusas están dejando minas en viviendas e “incluso en los cadáveres”. “Están minándolo todo. Están colocando minas en casas, en equipo, incluso en cadáveres de gente muerta”, afirmó Zelenski, emplazando a la población a esperar a que se compruebe que las zonas de las que se han retirado los militares son seguras. “Aún no se puede retomar una vida normal, como era antes, tampoco en los territorios que estamos recuperando tras los combates”, indicó.