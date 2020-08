Guerra rechaza la “cacería” contra Juan Carlos I y carga contra los populistas

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha rechazado la “cacería” que, a su juicio, se está llevando a cabo contra el rey emérito Juan Carlos I por parte de algunos sectores y ha cargado contra los “populistas y nacionalistas” porque considera que atacan a la monarquía para “atacar a la Constitución”.

Así se ha pronunciado el histórico dirigente socialista en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre el manifiesto que ha suscrito junto a más de setenta exministros, expresidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos en apoyo al monarca emérito y defendiendo su presunción de inocencia ante las informaciones que han provocado su salida de España.

A este respecto, Alfonso Guerra ha defendido el legado del rey emérito recordando su papel en la transición española. “El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos por mucha importancia que tenga el suceso, tiene que pasar a la historia de otra manera, no se puede tirar al estercolero de la historia”, ha subrayado.

No obstante, ha señalado que los actos que han provocado su marcha de España son “reprobables” desde el punto de vista ético y de decoro, pero rechaza que se pase de ahí y se haga “una especie de cacería del monarca emérito y de la misma monarquía”.

En este sentido, ha afeado a los “populistas y nacionalistas” sus ataques a la institución monárquica porque considera que lo hacen para “atacar la Constitución”, si bien ha reconocido que la decisión de Juan Carlos I de abandonar España, lejos de fortalecer la monarquía, “la ha debilitado”.

ESPAÑA ES UNA REPÚBLICA CORONADA

Sobre el debate entre monarquía y república que ha suscitado la decisión del monarca, y que ha llegado incluso al seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Alfonso Guerra ha pedido a la izquierda que deje de “autoengañarse con la idealización” de la II República.

Según ha dicho, la identificación de monarquía con autoritarismo y de república con democracia “no tiene sentido” a partir de que en España se instaura una monarquía parlamentaria que tiene “los valores democráticos” y que se podría llamar “república coronada” porque cumple con todos los “requisitos del programa republicano”.

El exvicepresidente del Gobierno ha querido dar una opinión personal sobre la marcha del rey emérito y cree que “no se ha hecho bien” en la manera en la que se ha intentado “obligar” al rey Felipe VI a ir quitando capacidad al monarca Juan Carlos I: “Que un hijo repudie a su padre no son pistas generadoras de confianza”.

Eso sí, ha respetado la independencias judicial sobre los presuntos actos que habría cometido el rey emérito y que han provocado su marcha de España, aunque ha pedido que se respete la presunción de inocencia del monarca.

Guerra considera que la presunción de inocencia “ha desaparecido para todo el mundo” a partir de la existencia de las redes sociales porque, según ha dicho, la condena se da con la acusación. “A usted le acusa alguien de algo y ya está usted condenado”, ha añadido.

LA CARTA DE SÁNCHEZ A LA MILITANCIA DEL PSOEEl que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, ha celebrado la carta que envió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la militancia socialista tras la marcha de Juan Carlos I, pero cree que la mandó porque vio que las cosas “se le escapaban de las manos”.

Por ello, considera que Sánchez “hizo una rectificación” al enviar la misiva con la que ha dicho que está de acuerdo después de darse cuenta de que generó una posición “que no es la que se cree pertinente”.

En la misiva, Sánchez defendía, ante la marcha de Juan Carlos I, que “todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones”, si bien reivindicaba la monarquía parlamentaria frente a su socio gubernamental de Unidas Podemos.

“INCÓMODO” CON IGLESIAS EN EL GOBIERNO

El histórico dirigente socialista ha asegurado que “se siente tan incómodo” con la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno como el propio presidente, Pedro Sánchez, quien seguramente “duerma menos” con la coalición con Unidas Podemos.

“Yo me siento tan incómodo como el presidente del Gobierno que nos ha dicho a todos que no podría dormir teniendo al vicepresidente que tiene y pensaba que los españoles en general no estarían cómodos, en el mismo sentido que me siento yo incómodo”, ha apostillado en declaraciones a la Cadena Ser.

CON IGLESIAS, SÁNCHEZ DORMIRÁ MENOS

Cuestionado sobre si piensa que Sánchez duerme bien al tener esta coalición con Unidas Podemos, Guerra ha respondido que él no tiene que hacer un juicio “sobre su sueño” pero ha apuntado que “como presidente del Gobierno nunca se duerme bien” y “estando además acompañado por quien está acompañado, seguramente dormirá menos”.

Sobre el relevo de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso y si ello constituye un nuevo ‘giro al centro’ de la formación, el exvicepresidente socialista ya ha dicho “en un tono un tanto chusco pero bastante cierto” que “llevan tantos tiempo viajando al centro que se pregunta de dónde venía esta gente”.

EL PP LEVA 40 AÑOS VIAJANDO AL CENTRO

”Debían de venir de muy lejos porque llevan 40 años buscando el centro y algún día tienen que encontrarlo”, ha apostillado el que fuera ‘número’ de Felipe González.

Además, ha subrayado que quitar a un portavoz para poner a otro y decir que eso supone centrar su acción política le parece “totalmente ridículo”.

MADRID. EUROPA PRESS