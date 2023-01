Halladas seis páginas clasificadas más en la casa de Joe Biden

Seis páginas secretas más se hallaron el pasado miércoles en la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, que datan de la época en la que era vicepresidente con Barack Obama. Así lo comunicó ayer la Casa Blanca que informó además que uno de los documentos fue localizado en una estancia adyacente al garaje en la noche del viernes.

Los abogados que lo descubrieron no tenían permisos de seguridad y por tanto interrumpieron el registro, explicó el consejero especial de Biden Richard Sauber, citado por el diario The Hill. El propio Sauber, que sí tiene permisos de seguridad, llegó en la noche del viernes al lugar y trasladó los documentos al Departamento de Justicia. “Mientras estaba llevándolo a los responsables del Departamento de Justicia aparecieron cinco páginas adicionales con sellos de documento clasificado entre todo el material. Había seis páginas en total. Los responsables del Departamento de Justicia que me acompañaban se hicieron cargo de inmediato de los mismos”, relató. Con estos ya son dos docenas los documentos secretos hallados en Wilmington. El propio Biden llegó el viernes a la vivienda y está previsto que pase allí el fin de semana como suele hacer.

Sauber ha reiterado la voluntad de cooperación de la Casa Blanca con el delegado especial nombrado el pasado jueves para estudiar esta cuestión. “Los abogados del presidente han actuado inmediata y voluntariamente para proporcionar los documentos de Penn Biden a los archivos y los documentos de Wilimington al Departamento de Justicia”, explicó.

Asimismo, añadió: “Hemos publicado detalles específicos de los documentos identificados, cómo se identificaban y dónde han sido localizados”.

El pasado 2 de noviembre, abogados del presidente hallaron diez documentos clasificados en la oficina de Washington que utilizó Biden entre los años 2017 y 2019, cuando trabajaba como profesor honorífico de la Universidad de Pensilvania, según informó la cadena CBS y confirmó posteriormente la Casa Blanca.

El miércoles se informó de nuevos hallazgos de documentos en otra ubicación y el jueves la Casa Blanca confirmó que se trataba de la casa de los Biden en Wilmington.

Por su parte, Biden ha manifestado su sorpresa por la presencia de documentos secretos de la época en la que era vicepresidente y ha afirmado reiteradamente que se toma muy en serio la gestión de los documentos oficiales.

El año pasado fueron hallados cientos de documentos secretos en la mansión del expresidente Donald Trump en Mar a Lago, Florida. Algunos estaban marcados con el sello de “alto secreto”.